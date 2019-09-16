Путин — об атаке дронов на НПЗ Саудовской Аравии: Пусть купят С-300 или С-400, они надежно защитят

Выйдя к журналистам на пресс-конференцию по итогам саммита по урегулированию в Сирии, лидеры единодушно заявили, что пришли к договоренности предпринять шаги для окончательной ликвидации террористической угрозы в Идлибе.

- Наибольшую озабоченность, безусловно, вызывает обстановка в идлибской зоне, контроль над которой фактически захватили аффилированные с "Аль-Каидой", - заявил Путин. - Мы не можем с этим мириться. Россия намерена поддерживать сирийскую армию при проведении локальных операций, направленных на купирование террористической угрозы там, где она возникает.

Одной из самых горячих тем был вопрос об атаке дронов на предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии. И тут, как выяснилось, саудитам особенно никто и не сочувствуют. Более того Хасан Рухани откровенно оправдывал совершивших нападение йеменцев.

- Что касается атаки дронов, здесь разговор начался о том, как это повлияет на рынок нефти, - сказал президент Ирана. - Я бы хотел обратить внимание на вопросы безопасности. Ежедневно Йемен бомбят, невинное население гибнет в этой стране, поэтому народ Йемена был вынужден ответить. Поток оружия, который поступает ежедневно в Саудовскую Аравию и используется против них, они вынуждены были ответить.

Владимир Путин вообще обратился к религиозным текстам.

- В Йемене существует очень серьезная гуманитарная катастрофа, - напомнил он. - Лучшим способом разрешения кризиса была бы договоренность между его сторонами. Находясь в стране с мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано «вспомните милость Аллаха, вы были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями».

Одной из самых горячих тем встречи был вопрос об атаке дронов на НПЗ в Саудовской АравииФото: REUTERS

А когда спросили про помощь Эр-Рияду, он то ли пошутил, то ли просто прорекламировал отечественные разработки.

- Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300 и так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф", - сказал Путин. - Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии.

- Так С-300 или С-400 им покупать? - заинтересовался Рухани.

- Пусть выбирают, - пожал плечами Путин.

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