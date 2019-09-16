2019-09-16T22:10:17+03:00
Политика

В сети обсуждают кадры расстрела дронов террористов

Саудовской Аравии предложили защитить нефтяные предприятия с помощью российских зенитно-ракетных комплексов
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В сети обсуждают кадры расстрела дронов террористовВ сети обсуждают кадры расстрела дронов террористов
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После известий об атаке дронов повстанцев-хуситов на крупнейшие месторождения нефти компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии в сети появились кадры эффективного уничтожения низколетящих целей. Беспилотные объекты буквально выпиливаются с ночного горизонта кинжальным огнем трассирующих снарядов. Объекты за несколько километров до цели распадаются на фрагменты, и достигнув поверхности земли взрываются. Красиво.

В комментариях разгорелся жаркий спор: одни посчитали, что видео снято где-то в Израиле, другие, что это запись обороны нашего военного аэродрома в сирийском Хмеймиме. Действительно, от подобных атак наши бойцы отбивались зимой прошлого и весной текущего года на аэродроме Хмеймим и военно-морской базе Тартус. Кто-то даже предположил, что огонь ведется из шестиствольной корабельной двухавтоматной 30-мм артиллерийской установки "АК-630М". Она выдает 5-10 тысяч выстрелов в минуту с прицельным огнем на 5 -8 тысяч метров, а работу роторов на кадрах выдает характерный шелест вращающихся стволов.

В подписи к видео указано, что стрельба ведется российскими комплексами "Панцирь-С". Изучив съемку, специалисты "КП" пришли к выводу, что это фрагмент из видеоигры, который появился в интернете еще этим летом.

Анимация стрельбы американского корабельного комплекса ПВО Фаланга .

Мы спросили редактора журнала "Национальная оборона", члена Общественного совета при Минобороны России Игоря Коротченко, а что можно в реальности предложить саудитам для обеспечения безопасности их нефтяных объектов?

- Отлично зарекомендовал себя в этой нише система ПВО последнего рубежа - зенитно-ракетный комплекс ТОР М. Он надежно защищает подступы к нашим арктическим объектам. На последних выставках он был представлен в арктическом и пустынном камуфляже, что говорит о том, что он будет одинаково хорошо эксплуатироваться в крайних температурах.

О том, что группы дронов могут стать основным вооружением диверсионных войн будущего сказано уже немало. Беспилотники могут одновременно подлетать к охраняемым объектам с разных высот, расстояний и направлений. Это будет требовать от разработчиков все более чутких радаров обнаружения и связанных с ними мощных систем автоматического огня, плотность которого позволила бы учитывать молниеносные маневры этих небольших целей. Сейчас у российских военных есть даже такие системы, что позволяют захватывать и вести в небе несколько объектов из прозрачного пластика.

Напомним, в январе 2018- го и мае 2019 -го годов российские военнослужащие отразили массированные воздушные атаки боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии. Тогда против дронов и ракет противника были применены зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С1" и "Тор-М1". Системы справились со всеми целями.

В ЭТО ВРЕМЯ

Владимир Путин предложил властям Саудовской Аравии защитить свои нефтяные предприятия с помощью российских зенитно-ракетных комплексов.

- Мы готовы оказать помощь Саудовской Аравии, а ее руководству нужно принять мудрое государственное решение, как это сделали руководители Ирана и Турции, закупив у России С-300 и С-400. Они надежно защитят любые объекты Саудовской Аравии, - заявил российский лидер на итоговой конференции в Турции, где 16 сентября состоялся трехсторонний саммит по сирийскому вопросу. Главы России, Турции и Ирана продолжают обсуждать ситуацию по урегулированию конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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