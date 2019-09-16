«Никто не обдирает людей!» Священник назвал фигуриста Ягудина трусом и призвал следить за словами

На скандальный пост олимпийского чемпиона Алексея Ягудина отреагировал священник Павел Островский. Батюшка привёл в в соцсетях ответ спортсмена на вопрос от подписчика:

— Почему у вас к церкви плохое отношение?

— Это чистый бизнес. Обдирают бедного жителя.

Священник назвал фигуриста трусом и лгуном. Но после отец Павел удалил пост, чтобы не разжигать ненависть в комментариях.

— Когда олимпийский чемпион публично позволяет себе такие слова, то конечно нужно на это отвечать, — сказал «КП» Островский. — Человек имеет право не верить в Бога, иметь своё мнение на разные вопросы. Но никто не имеет права на лжесвидетельства. И когда известный человек публично заявляет, что церковь обдирает своих несчастных бедных прихожан, то слова должны быть чем-то обоснованы. В этом случае это нечестно. Это ложь. А ещё это трусость. Сказать такое Алексей Ягудин не сможет в глаза сельскому священнику. Такой батюшка живёт за счёт огорода и подрабатывает в такси, чтобы прокармливать многодетную семью.

Также отец Павел рассказал фигуристу, откуда священники получают деньги.

— Это касается и городских священников. Они живут за счёт треб и пожертвований. Нельзя сказать, что они шикуют. Мифы о том, что у нас богатая священническая братия основаны на том, что многие думают - батюшки получают зарплату от государства. Это просто бред сумасшедшего, — сказал отец Павел.

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