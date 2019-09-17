Замглавы Минкомсвязи Максим Паршин - о будущем цифровых сервисов: Одно заявление - и вы получаете весь комплекс услуг онлайн

Цифровой профиль и только онлайн-общение с чиновниками - такую идеальную картину рисуют чиновники, когда говорят о развитии системы госуслуг. Почти все россияне уже пользуются этими сервисами. Теперь пришло время сделать их еще более дружелюбными по отношению к гражданам. Об этом «КП Капитал» рассказал Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РАСТЕТ НА МИЛЛИОН В МЕСЯЦ»

- Сколько сейчас людей пользуется электронными госуслугами?

- Число активных пользователей портала Gosuslugi.ru постоянно растет. Уже 64 млн человек имеют подтвержденную учетную запись и пользуются цифровыми сервисами. Это число растет примерно на миллион в месяц. Конечно, наступит момент, когда мы достигнем насыщения и все активное взрослое население будет так или иначе пользоваться цифровыми сервисами. Но пока динамика очень высокая.

- С чем это связано?

- Чем больше цифровых сервисов, тем больше на них спрос. Граждане активно приобщаются к такой форме получения госуслуг. Плюс в этом участвуют региональные власти, крупные банки, телеком-компании. Они тоже вовлекают граждан в цифровой мир.

- То есть количество электронных услуг тоже растет?

- Да, услуги цифровизируются, переводятся в электронный вид. Но мы не гонимся за числом отдельных услуг. Мы переключились на развитие суперсервисов.

- Чем отличается сервис от суперсервиса?

- Суперсервис - это комплексная жизненная ситуация. Совокупность взаимосвязанных государственных, муниципальных и бизнес-услуг. Единый клиентский опыт. Когда по одному заявлению вы получаете весь комплекс услуг, даже не задумываясь о том, какие вам обязаны предоставить. Сейчас, чтобы получить все, надо очень хорошо понимать, на что вы имеете право, а на что - нет. Здесь же все максимально просто и удобно. Одно цифровое заявление - и вы получаете весь комплекс услуг онлайн.

«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОЧЕНЬ ЦЕННА»

- Приведите пример суперсервиса.

- Рождение ребенка. Точнее, период с момента беременности до записи в детский сад. Оформление всех документов, выплат и пособий происходит единым пакетом. Таких суперсервисов мы выделили 25. Сейчас находимся на завершающей стадии формирования целевых моделей, проводим фокус-группы. Например, если это суперсервис при рождении ребенка, то общаемся с молодыми мамами, которые недавно родили и помнят, как они проходили все этапы. Или это девушки, которые только готовятся к этому событию и еще не знают, что им нужно делать. Если сервис по старту бизнеса, работаем с действующими и начинающими предпринимателями.

- Как можно поучаствовать в обсуждении и улучшении сервисов?

- По десяти суперсервисам есть прототипы, которые мы опубликовали на Едином портале государственных услуг. Каждый, кто в этом заинтересован, может с ними ознакомиться и оставить обратную связь, пройти опрос. Рабочие группы, которые разрабатывают суперсервис, учтут ваше мнение и сделают соответствующие изменения. Прототипы уже посмотрели 15 тысяч человек, более 5 тысяч прошли опросы. Это объемная обратная связь, которую мы получаем и активно используем.

- Какие выводы потом делаете?

- Мы понимаем, что что-то упустили. Например, предусмотрели запись в детский сад, но забыли про запись в поликлинику. Поэтому обратная связь очень ценна.

«ГОСУСЛУГИ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ОНЛАЙН И ЗА СЕКУНДЫ»

- У вас есть видение, как в будущем должна выглядеть система предоставления государственных услуг? К чему мы идем?

- У нас есть несколько базовых принципов. Первый - все документы цифровые. Главным является запись в информационной системе или в базе данных, в государственном реестре. В бумаге необходимости нет. Но если она вам нужна, вы можете получить выписку. Второе - все услуги должны предоставляться онлайн и за секунды. Третье - все услуги должны быть максимально упрощены. То есть не должно быть человека, который принимает решение и чьей подписи нужно ждать. Четвертое - услуги должны предоставляться проактивно. То есть вы даже заявление не должны подавать. С наступлением определенного события система сама предлагает вам услугу. Допустим, если пришло время менять паспорт, система напомнит об этом, а потом сообщит, что паспорт готов.

- Когда это прекрасное будущее может стать реальностью?

- Думаю, на это потребуется не больше пяти лет. Национальный проект рассчитан до 2024 года. Но основные результаты будут появляться в течение ближайших двух-трех лет.

Замглавы Минкомсвязи Максим ПаршинФото: Артем КИЛЬКИН

СПРАВКА «КП»

Портал Gosuslugi.ru - единый портал, где можно получить услуги десятков министерств и ведомств. На нем можно заказать услуги в электронной форме, записаться на прием, оплатить штрафы, пошлины, судебные и налоговые задолженности, услуги ЖКХ. За прошлый год через портал было заказано 2,6 млрд государственных услуг.

КСТАТИ

«Безопасность - абсолютный приоритет»

- Что такое цифровой профиль гражданина, который вскоре должен появиться?

- Это вся совокупность информации о каждом из нас, которая содержится в тех или иных информационных системах, как в государственных базах данных, так и в отдельных коммерческих. Плюс это система работы с информацией. Я должен иметь возможность у себя на смартфоне видеть, что обо мне знает госорган, начиная от номера паспорта, СНИЛС, данных об имуществе и так далее. И не только видеть, но и управлять личными данными. Например, чтобы предоставить доступ к ним банку, который на основании этих сведений выдаст вам кредит на лучших условиях.

- Насколько цифровой профиль будет защищен от хакеров и потери данных?

- Безопасность - наш абсолютный приоритет. Никакие нововведения мы не готовы делать, если не будем уверены, что это абсолютно надежно. В нашем мире опасения, что что-то потеряется, уже беспочвенны. Технологии достигли такого развития, что бумажный документ намного менее защищен от подделки, утери, уничтожения, от несанкционированного изменения, чем цифровая информация.