Виды имплантации зубов — какой метод выбрать?

Для фиксации несъемных протезов приходится обтачивать здоровые зубы, съемные — неудобные за счет массивности и ненадежности крепления. Наиболее эффективный метод — установка имплантатов с фиксацией на них коронок или протезов. Такие конструкции максимально идентичны натуральным зубам, полностью функциональны и долговечны.

Что такое имплантация зубов

В челюсть вживляется искусственный титановый корень для создания опоры под коронку. Процедура безболезненна, проводится под местной анестезией. Коронка или протез фиксируются сразу или после полного приживления импланта.

Что касается плюсов и минусов, единственный недостаток — необходимость проведения хирургической операции. Но это оправдано высоким эстетическим результатом и полноценным восстановлением жевательной способности.

Что такое зубной имплантат

Это искусственный аналог зуба, внешне и функционально идентичный настоящему. Состоит из трех частей:

• имплант — титановый стержень корневидной формы, выполняет роль зубного корня;

• абатмент — связующее звено между имплантом и коронкой;

• коронка — верхняя часть зуба из металлокерамики или циркония.

Импланты могут быть двусоставными (классические) и односоставными (одноэтапные). Первые предусматривают фиксацию абатмента после приживления. Вторые сразу соединены с ним — разработаны специально для установки в глубокие слои челюстной кости (базальный, кортикальный), что позволяет обойтись без костной пластики в случае атрофии и провести протезирование на 2-3 день после имплантации.

Наиболее качественные, проверенные временем системы с практически 100% приживаемостью выпускают такие фирмы:

• Straumann (Швейцария);

• Roott (Швейцария);

• Nobel (Швейцария);

• Osstem (Южная Корея).

Показания к процедуре

• Единичная, частичная, полная адентия;

• необходимость срочного восстановления зубов;

• невозможность традиционного протезирования.

Виды имплантации зубов

Одноэтапная с немедленной нагрузкой

Также называется экспресс-имплантацией, миниинвазивной, бескровной, Immediate Load.

Односоставные импланты устанавливаются проколом без разреза десны. Протезирование выполняется на 2-3 день адаптационными конструкциями с титановой дугой и пластмассовыми коронками, которые сменяются постоянными протезами из металлокерамики или циркония после остеоинтеграции импланта с челюстью.

Протоколы в рамках методики:

• Базальный (от 2 зубов подряд до полного отсутствия) — импланты внедряются в базальные отделы кости. При полном отсутствии зубов устанавливается от 6 до 10 имплантов на челюсть. Крепится протез с металлической дугой, соединяющей их в единую конструкцию и не позволяющей расшататься.

• All-on-4 (полная адентия) — вживляются 4 титановых корня: 2 в переднем отделе и по одному в боковых под углом. Крепится протез с дугой.

Преимущества метода — малотравматичная установка, ускоренная реабилитация после операции, не нужно проводить наращивание кости. Сразу же устанавливаются протезы, человек может полноценно питаться. Среди недостатков — невозможность применения при одиночных реставрациях.

Важно!

Часто в интернете предлагают дешевую базальную имплантацию при полном отсутствии зубов за 170 000 руб. К таким предложениям следует относиться крайне осторожно. Качественная имплантация не может стоить дешево. Для уменьшения стоимости некоторые клиники заменяют часть дорогих имплантов более дешевыми.

Кроме этого, все составляющие конструкции должны быть выполнены из одного металла. Для удешевления в дуге протеза вместо титана используют недорогие сплавы металлов. При нахождении во рту конструкций из разных материалов возможны осложнения — посинение десны, гальванизм («эффект батарейки» во рту), отторжение имплантов.

В клинике ROOTT все металлические составляющие вытачивают на высокоточном оборудовании из титана одной марки — достигается плотное прилегание дуги, исключается применение разных металлов.

Одномоментная после удаления зуба

Применяется, когда зубы подлежат удалению. Имплант ставится в образовавшуюся лунку, удается миновать процесс заживления десны. Протезирование возможно сразу или после приживления импланта.

В случае одиночных реставраций устанавливается классический имплант. На него можно сразу зафиксировать абатмент и коронку, она делается ниже остальных зубов — исключается смещение при нагрузке. При восстановлении двух и более единиц подряд используются одноэтапные импланты. На них крепится протез с дугой.

Среди достоинств метода — сокращение сроков лечения и числа хирургических вмешательств. Недостаток — на подготовку требуется время, в случае экстренного удаления зубов не применяется.

Двухэтапная с отсроченной нагрузкой

Показана при всех видах адентии в условиях достаточного объема и плотности костной ткани. В случае атрофии предварительно наращивается костная ткань. Проводится в 2 этапа: установка импланта и протезирование (через 4-6 месяцев). В зависимости от количества утраченных зубов применяются виды протезов:

• единичный дефект — одиночная коронка;

• восстановление нескольких зубов подряд — несъемный мост;

• полная адентия — полный несъемный протез или съемный балочный.

В случае множественных реставраций для высокой эстетики возможна установка отдельного импланта под каждый зуб с последующим протезированием коронками.

Лечение занимает до полугода, если предварительно наращивается челюстная кость — до 1 года. Главное преимущество — минимальный риск отторжения конструкции, высокая эстетика. Среди недостатков — требования к объему костной ткани, продолжительная реабилитация.

Противопоказания к имплантации

• Заболевания кровеносной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем;

• злокачественные опухоли;

• туберкулез;

• повышенный тонус жевательных мышц;

• хронические болезни в стадии обострения.

При сахарном диабете, гепатите С и ВИЧ/СПИД имплантация возможна швейцарскими системами ROOT. Установка имплантов других марок допускается по согласованию с врачом.

Метод имплантации зубов и вид имплантов для каждого пациента подбираются индивидуально, исходя из результатов обследования. Приживаемость во многом зависит от опыта врача. Для гарантированно успешного результата выбирайте проверенные клиники, в которых работают высококвалифицированные специалисты.