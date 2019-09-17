В Москве молодая мать скинула с моста двоих детей

В ночь на 17 сентября в Люберцах произошла трагедия. Поздно вечером 28-летняя Диана Г. (имя изменено) вышла гулять со своими детьми-двойняшками, которым недавно исполнилось по три года.

На проспекте Защитников Москвы Диана вышла на мост и скинула малышей через парапет на дорогу. После этого женщина едва не упала с моста сама. Ее остановили прохожие.

— Дети живы, их доставили в больницу. Сейчас им оказывают необходимую помощь, — рассказали в Главном следственном управлении СУ СК РФ по Москве.

По информации собственных источников «КП», молодая мама сошла с ума. Сейчас она в психиатрической больнице. Специалисты проводят экспертизу, чтобы установить состояние здоровья Дианы.

Что будет с детьми дальше, неизвестно. Против женщины возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство двух малолетних детей. Сейчас в правоохранительных органах выясняют обстоятельства произошедшего.