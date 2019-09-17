2019-09-17T12:37:35+03:00
Спорт

Кокорин и Мамаев за год подешевели более чем в два раза

Считаем, во сколько обошлась футболистам драка в кафе
Георгий ШАКОВ
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Кокорина и Мамаева выпустили из колонии по УДОКокорина и Мамаева выпустили из колонии по УДОФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 17 сентября 2019 года, Кокорина и Мамаева выпустили из колонии по УДО, а это значит, что они смогут вновь играть в футбол. Но сколько теперь будут стоить экс-игроки сборной России — ведь в последний момент они выпали с рынка. В конце весны, когда горе-футболисты получили реальные сроки, их стоимость на трансферном рынке обнулилась.

И вот они снова в строю. На сайте Transfermarkt ребятам вернули их последнюю трансферную стоимость. Кокорин при последнем пересчете оценивался в 5 млн евро, Мамаева — в 3 млн.

Напомним, что год назад Кокорин стоил 12 млн евро. В середине зимы, когда он уже провел несколько месяцев в СИЗО, его цена упала до 8,5 млн. И вот теперь до 5.

Такое же падение и у Мамаева. На трансферном рынке в сентябре 2018 года он стоил 6,5 млн евро и обесценивался приблизительно на полмиллиона евро в месяц. В начале 2019 полузащитник «Краснодара» имел ценник в 4 млн. И вот теперь порядка трех...

Получается, что та эпическая драка обесценила футболистов более чем в два раза.

А на какие зарплаты они смогут устроиться — пока не известно. Кокорин, к примеру, говорил, что очень обязан «Зениту», который поддержал его в трудную минуту, и готов играть за него за бесплатно до окончания карьеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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