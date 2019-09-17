Геннадий Орлов: «Зениту» Кокорин сейчас нужен, как воздух

- Геннадий Сергеевич, как вы думаете, сможет ли Кокорин заиграть на том же уровне?

- Во-первых, я хочу поздравить его маму прежде всего и всех его близких с тем, что он, как и Мамаев, как и его младший брат, все они вышли на свободу. Теперь мотивация у них будет запредельная. Я в свое время общался с Эдуардом Стрельцовым, когда он вышел из тюрьмы, но не сразу, а после. Человека эта история заставляет думать только об одном – восстановиться на прежний уровень, стать тем же человеком. И Кокорин и Мамаев понимают, что только восстановившись в футболе, они возвратят себе свой авторитет, свое имя, и заслужат еще большее уважение и внимание.

- А чисто физически сложно это будет сделать?

- Я думаю, что это будет, конечно, непросто. Во-первых, сейчас надо пройти углубленное медицинское обследование. Но от Кокорина уже были позитивные сигналы. Он же рассказывал, что когда он приехал в лагерь, то они себе приобрели тренажеры (я не знаю, может быть, и не сами, но у них были тренажеры), а главное, они каждый день играли в футбол. Там климат-то хороший, там тепло.

- И режим.

- Да, режимили невольно. Он сказал, что колено уже так не болит, то есть он уже немножко двигался. Но все зависит от его иммунной системы, от опорно-двигательного аппарата. Но в «Зените» прекрасные условия для восстановления. Потому что база команды полностью оборудована всеми аппаратами, препаратами, всем, чем хочешь. И очень хороший врач Мария Бурова, которая с Кокориным после разрыва крестообразных связок полгода занималась. Кокорина же она восстановила. То есть опыт уже есть.

- А где эта база находится?

- В Удельной, в Санкт-Петербурге.

- Вы говорите, там оборудование на мировом уровне?

- Да. Это вообще лучшая база в стране.

- Кокорин, кстати, очень благодарил свой клуб, что он от него не отвернулся, поддержал в трубную минуту. Сказал, что готов чуть ли не бесплатно играть до конца карьеры. Его ждут в команде?

- Ждут. Сергей Семак же открыто сказал, что о таком игроке может мечтать каждый тренер. В команде-то он замечательный был во всех отношениях. Это когда он выходил за пределы клуба, вот там это происходило, к сожалению.

- Может быть, его на базе в Удельной поселить и не выпускать?

- Да нет, он уже повзрослел. Он многое осознал, и даже не надо в этом сомневаться. Теперь только вперед, тренироваться.

- Как вы думаете, он только с весны уже сможет влиться в команду или, может, успеет зацепить пару игр, в этом году, если, конечно, возможно будет его дозаявить?

- Да все может быть. Посмотрим. Я думаю, месяца ему должно хватить, если он в порядке. Но все зависит от его состояния. Тем более «Зениту» сейчас он нужен, как воздух. Потому что есть только два нападающих сейчас - Дзюба и Азмун. Нужен третий. И у Азмуна сейчас такая полоса идет, он никак не может забить. Ему надо, может быть, отдохнуть, посмотреть со стороны на все это. Как раз надо выпускать нападающего. И Кокорин, если будет в хорошей форме, то он дополнение атаки «Зенита».

- А когда он сможет сыграть за «Зенит» в Лиге чемпионов?

- Туда его сейчас точно не заявить. Заявить можно только зимой, именно после группы.

- То есть «Зениту» надо выходить в плей-офф …

- Да. Ну, посмотрим сегодня, как «Зенит» будет в сравнении с «Лионом».

- Геннадий Сергевич, а еще пишут, что Кокорина хотят отправить в аренду в «Сочи»...

- Кто из журналистов такое только мог придумать — возмущается Орлов. - Какая аренда? В аренду отправляют ненужных игроков. Сейчас возьмут и отправят его в аренду? Что он там один будет делать в этом «Сочи»? Здесь есть Семак, тренерский штаб, команда, игроки. Ему же надо наладить связи на футбольном поле, которые были у него.

Футболисты Кокорин и Мамаев выходят из тюрьмы: прямая трансляция.

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Кокорин и Мамаев: «И братья мяч вам отдадут...»

Павел САДКОВ

Футболисты-хулиганы на свободе. Тюрьма их не сломала. Не подкосила. Не сильно изменила. Когда революционеры возвращались из сибирских ссылок, сразу ехали на сходки. Ленин включался в партийную жизнь молниеносно. Ненависть к проклятому царизму лишь раздувалась в их сердцах. Во всяком случае так писали в учебниках, которые сейчас пылятся в домах барахольщиков. (подробности)