«Своё дело в селе – смело!»: Липецкая область расскажет сельской молодежи о возможностях самореализации

Липецкая область запускает проект для профориентации сельской молодежи «Своё дело в селе – смело!». Его главная цель — сориентировать молодых людей в деревнях и селах в выборе жизненного пути и показать все разнообразие возможностей, которые открываются перед ними. Ещё одна задача проекта — повысить престижность аграрных профессий у учащейся сельской молодёжи.

Проект разработан и реализуется Российским союзом сельской молодёжи вместе с Объединённым центром казачьего образования при поддержке Минсельхоза РФ. Его идея возникла в рамках Всероссийского молодежного проекта по сохранению культурно-исторического наследия села. Одна из долгосрочных перспектив этого начинания - социальное развитие сельских территорий и повышение уровня жизни в деревнях.

В регионах координировать проект «Своё дело в селе – смело!» будут Центры компетенции в сфере АПК. Молодым людям из районов Липецкой области расскажут о том, какие меры государственной поддержки предоставляются сейчас в области развития сельского хозяйства и социального развития сельских территорий. Существенную помощь селянам государство, в частности, оказывает в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», а также госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Еще одна задача координаторов — составить список потенциальных заявителей для участия в федеральных программах.

- Уровень технологий и оснащения в сельском хозяйстве очень высокий, но нам есть куда расти, - подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. - Надо активнее внедрять научные разработки в региональный сектор АПК. Мы передовой субъект в России, нужно расширять границы и выходить в мировые лидеры. Будем работать над тем, чтобы все лучшие технологии пилотировались у нас.

Проект «Своё дело в селе – смело!» возник как преемник проекта «Информационно-консультационные бригады», который с успехом действовал в России в течение семи лет. За эти годы его участниками стали более 200 тысяч человек из 60 регионов России.