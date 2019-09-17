Геннадий Онищенко: Четырехдневка - не для когорты пьющих. Вот закроем бары в жилых домах - и это украсит досуг народа!

- Геннадий Григорьевич, такая странная ситуация. С одной стороны, власти хотят проводить эксперимент, переходить на 4-дневную рабочую неделю. С другой стороны, закрывают питейные заведения в жилых домах. Вот как раз во вторник, 17 сентября, информагентства передают, что бары - площадью менее 20 квадратных метров, скоро ликвидируют. Одно с другим не стыкуется. Как можно такие две противоречащие друг другу меры вводить в России?

- В этих действиях есть абсолютно правильная логика.

- По-моему, никакой логики.

- Ну, свое мнение вы отдельно опубликуете, а пока послушайте мое.

Любая доступность выпивки создает соблазн для людей, которые зависят от алкоголя. В том числе и для тех, кто еще не впал в это состояние, но кого могут вовлечь в сие неблагоприятное дело - как выпивка.

Так что - логика совершенно четкая и, я бы сказал, настроенная на сбережение здоровья нации.

- Ага, времени будет – невпроворот, а чем заняться простому трудящемуся человеку?

- Другое дело, появление такого огромного количества дополнительного времени должно сочетаться еще с одним комплексом мер. Нужно, чтобы люди имели возможности для досуга, причем - доступного досуга. Не за те большие деньги, как, допустим, сегодня (абонемент в бассейн, на теннисный корт огромному количеству людей не по карману). Пожалуйста, пусть теннисные корты будут, бассейны, высокоинтеллектуальные виды досуга пусть будут. И чтобы в каждом дворе была возможность выйти, поиграть в волейбол, с детьми заняться элементами гимнастики, сходить или съездить в театры.

Геннадий Онищенко: «Четырехдневка - не для когорты пьющих. Алкоголизм - каленым железом! Вот закроем бары в жилых домах - и это украсит досуг народа!» 00:00 00:00

Тоже нужно прививать сегодня эту культуру, потому что она, к сожалению, подзабылась за последние лет 20. Нужна индустрия досуга, индустрия плодотворного времяпрепровождения.

Надо понимать, что человек, который не загружен умственным трудом, очень быстро дряхлеет. И не только потому, что тяжелый физический труд изнашивает. А еще и потому, что наша физиология так устроена, что мы зависим от того, насколько активен наш мозг. В любом виде занятости, которые сегодня нам предлагает наша жизнь.

- Ну, вот, вы за шаговую доступность всяких услуг, в том числе досуговых, и тут же – против шаговой доступности хорошего вина.

- Что касается алкогольных питейных заведений, их нужно каленым железом выжигать из всех наших первых этажей многоэтажных зданий в городах.

Еще эти человеконенавистнические инициативы, которые предлагает Российский футбольный союз в лице его председателя – разрешить продажу пива на стадионах. Их главная цель – завлечь болельщиков на трибуны. Не хорошей игрой футболистов, а алкоголем. Чтобы человек насосался этого пойла и где-нибудь там прикорнул.

Лучше б футболисты играли красиво да не дебоширили направо и налево! Поэтому мы с вами должны очень активно разъяснять и, может быть, чуть-чуть меньше ёрничать, чем иногда у нас получается в этом плане.

- Геннадий Григорьевич, так, может, с этого и начать: сначала дворовый досуг и бесплатные абонементы, а потом уже 4-дневная рабочая неделя и каленым железом - алкоголь?

- А когда проводится любой эксперимент, составляется план, что надо сделать, на какое время и как оценить это. Как раз во время проведения этого эксперимента в тех конкретных регионах, где он будет, было бы уместно все эти составляющие выстроить в один ряд. И действовать одновременно по всем направлениям: и по ограничению алкоголя, и по организации досуга.

- Нет, я с вами не согласен. Все это очень далеко от народа.

- Вы журналист или политик?

- Я политический журналист. Я думал, вы за народ, вы поддержите «резко уменьшающуюся когорту», а вы ее - «каленым железом».

- Я за народосбережение, за активное долголетие, за 80+. А это сомнительное ваше заигрывание с отдельной, слава Богу, резко уменьшающейся когортой нашего населения, которая зависит от алкоголя, но зависит эгоистически – она пьет и хотела бы, чтобы все вокруг нее тоже пили, а если не пили, то, во всяком случае, не трогали их, в то время, как он превращается из Homo Sapiens просто в такое человекоподобное биологическое существо...

- Но резко уменьшающаяся когорта это же тоже народ. Вы же их тоже не должны вычеркивать.

- Резко уменьшающаяся когорта пьющих. И все эти меры – им же самим в помощь. Когда вы курили, любой запрет на курение помогал вам продлевать периоды без табака. Я хочу как можно быстрее низвести к нулю эту когорту в нашем обществе.

- Я-то надеялся, Геннадий Григорьевич.

- Да, не сбылись ваши надежды на мою поддержку. Но придется вам смириться с этим.