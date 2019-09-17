Хроника «смутного времени» Незалежной

Новый президент Украины все больше напоминает маленького Наполеона - закрывает неугодные телеканалы и ставит ультиматумы ДНР и ЛНР.

«ФОРМУЛА ЗЕ»

Среди обещаний президента Украины Владимира Зеленского перед выборами одним из главных было - скорейшее окончание войны на Донбассе. И вот стало известно, как он намерен добиться успеха. Придуманный им план уже назвали «формулой Зеленского». Хотя с таким же успехом он может называться и «формулой Порошенко».

Детали плана раскрыл новый глава МИД Украины Вадим Пристайко. Напомним, ранее сам Зеленский говорил о необходимости возвращения все попавших в плен украинцев в ДНР и ЛНР и осужденных в России за разные преступления. И что надо улучшить жизнь граждан, оказавшихся «по ту сторону фронта». Вроде бы вполне мирная инициатива, но, как оказалось, с двойным дном.

- Мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону, - заявил Пристайко, но тут же оговорился, что на все про все у властей Украины есть «полгода-год». - «Формула Зеленского» завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная «формула Зеленского».

А если у Киева это не получится изменить настроения Донбасса за год, то в ход, мол, пойдут «иные радикальные меры». Какие? Понятно, что речь, похоже, о возобновлении войны. Так в чем различия с «планом Порошенко»? Только в перерыве на полгода-год?

ЦЕЕВРОПЕЙСКАЯ СВОБОДА СЛОВА

Невиданных результатов при Зеленском достигла и свобода слова на Украине. Суд Киева отказал телеканалу «112 Украина» в апелляции на отзыв лицензии на вещание, и теперь он может прекратить жизнь в любое время. Эксперты ждут, что это случится сразу пеосле того, как Национальный совет по вопросам теле-радиовещания Украины на своем заседании 19 сентября, лишит телеканал лицензии. Подобная участь может ждать так же украинские телеканалы NewsOne и ZIK. Все они - оппозиционные нынешней власти. И ни для кого на Украине не секрет, что именно офис Зеленского поручил судам как можно скорее лишить все эти оппозиционные телеканалы лицензии.

Даже Порошенко на такое откровенное попрание демократии не решался.