Якутия развивает международные проекты

Международные проекты будут развиваться в сфере транспорта, возобновляемой энергетики, утилизации отходов и сельского хозяйства. Один из них - круглогодичный тепличный комплекс «Саюри». На ВЭФ достигнута договоренность о финансировании третьей очереди комплекса.

«И на Марсе будут яблони цвести…». Эта строчка из старой песни вызывает улыбку. Но именно так многие люди реагируют на то, что на территории Якутии можно собирать богатые урожаи овощей, ягод и зелени. Как это вообще возможно в условиях вечной мерзлоты?!

Во время пресс-тура в тепличный комплекс «Саюри» журналисты федеральных СМИ убедились – возможно, причем, и зимой, и летом! Здесь, под Якутском, собирают три урожая за год.

В прошлом сентябре глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и глава Японского банка международного сотрудничества Тадаси Маэда подписали Меморандум о взаимопонимании, благодаря которому сегодня село Сырдах, что недалеко от Якутска, превратилось в крупный аграрный центр.

Теплицы поражают не площадью, а высотой: конек их крыш находится по меньшей мере на уровне 4-го этажа типового дома. Зачем такие небоскребы? Но, стоило зайти внутрь, вопрос отпал сам собой. Гирлянды огуречной лозы устремляются здесь на недосягаемую высоту. Поэтому для сбора урожая работники используют тележки- подъемники.

Часть площадей комплекса предназначена для выращивания томатов. Признаюсь, были сомнения относительно их вкусоароматики. В Москве, например, надо постараться, чтобы купить нормальные, а не «пластмассовые» помидоры. Якутские же томаты порадовали богатым ароматом и сочной мякотью.

И это тем более удивительно, если учесть, что для выращивания используется не земля, а материал, аналогичный минеральной вате. Она постоянно увлажняется «коктейлем» из воды и минеральных веществ, пропорции которых подбираются на основании компьютерного анализа данных. Воду берут из пробуренной под рекой Лена скважины, избавляют ее от ненужных компонентов на установке обратного осмоса и уже тогда, практически дистиллированную, направляют на полив.

Есть поверье, будто вкус зависит в первую очередь от освещения. В этом смысле Якутия даст фору Крыму: солнечных дней в году здесь больше, чем на юге. Вот только с температурой не все так радужно. Зимой столбик термометра опускается ниже -50 градусов, и даже летом в двух метрах от поверхности земли начинается вечная мерзлота. Поэтому под полом теплиц уложены маты из пенопласта 20-саниметровой толщины, которые не дают холоду выходить наружу.

Частично препятствуют охлаждению и двойной слой прозрачной пленки, которым обтянуты каркасы теплиц. Правда, ее главное назначение – пропустить как можно больше ультрафиолета. Как рассказал директор комплекса Дмитрий Захаров, светопропускаемость пленки, которую производит известный в мире японский концерн «Асахи», выше, чем у стекла – 94%. Среди ее достоинств – высочайшая прочность при толщине, как у листа бумаги. Когда монтажники крыли крышу, они спокойно наступали на пленку – та немного проминалась, но не рвалась.

Сейчас комплекс «Саюри» занимает 1,3 гектара площади. Проект продолжает развиваться: в следующем году здесь появятся ещё 2 гектара теплиц.

-Мы будем производить 1,9 тысяч тонн продукции в год, и планируем на 30% покрывать потребность Якутска в свежих овощах и зелени, - прокомментировал Дмитрий Захаров.