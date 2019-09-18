Полный бак и «Маргариту»!

На АЗС «Шелл» появятся рестораны Pizza Hut. Первая пиццерия уже открылась на заправке «Шелл» в московском районе Люблино. Ожидается, что до конца года количество ресторанов Pizza Hut на АЗС «Шелл» в России увеличится до 10.

Как заявили в руководстве топливной компании, коллаборация с Pizza Hut - это часть глобальной стратегии «Шелл» по увеличению доли нетопливного бизнеса на российском рынке. Руководство концерна хочет поднять эту цифру с 30% до 50% уже к 2025 году, превратив, таким образом, свои АЗС в настоящие оазисы различных сервисов и услуг.

«Шелл» развивает и собственный бренд deli by Shell. В этих кафе клиенты АЗС могут купить уникальную продукцию по фирменным рецептам Константина Ивлева, бренд-шефа deli by Shell. Но чтобы усилить свои позиции в нетопливном бизнесе, концерн начал искать партнёров и постепенно расширять ассортимент. Результатом этих поисков стал договор с крупным ресторанным оператором – компанией «АмРест», которая, среди прочих, управляет брендом Pizza Hut.

Рестораны на АЗС ничем не будут отличаться от классических ресторанов Pizza Hut. И, по аналогии с другими точками, из ресторанов на АЗС можно будет делать заказы с доставкой, которой займется «Шелл». Концерн также может начать доставлять и другие товары с АЗС: продукты, моторные масла, автохимию. Планируется, что в совокупности эти услуги увеличат количество клиентов на 3-5%.

Директор по развитию и операционному управлению сети АЗС«Шелл» в России Виталий Маслов рассказал, что перед тем, как начинать развивать нетопливный сервис, компания провела ряд исследований и выяснила, какие услуги хотели бы получать их клиенты, помимо заправки автомобилей. «Одно из пожеланий, которое высказали потребители в ходе исследований – рестораны быстрого питания. Поэтому мы полагаем, что наше сотрудничество принесет синергетический эффект: с одной стороны, к нам станут приезжать и приходить больше гостей благодаря Pizza Hut, а, с другой стороны, и наши постоянные клиенты наверняка не оставят без внимания вкусную пиццу под брендом Pizza Hut», - считает Маслов.

Генеральный директор Pizza Hut в России Александр Нигматуллин напомнил, что холдинг «АмРест» сотрудничает с АЗС «Шелл» не только в России. «Мы управляем брендами KFC, BurgerKing и Pizza Hut, и каждый из них успешно работает на базе АЗС «Шелл» в разных странах Европы, в частности в Польше. Этот успех основывается на высоком трафике клиентов, которые приезжают на заправки. Кроме того, многие АЗС «Шелл» располагаются в центре густонаселенных зон, что делает их центрами притяжения не только автомобилистов, но и тех, кто просто живет или работает неподалеку. - уверен Нигматуллин. По его словам в рамках коллаборации с «Шелл» «АмРест» постарался учесть наметившиеся тренды в сфере безопасности дорожного движения, и, в частности, строгие требования к водителям по соблюдению режима труда и отдыха. «Мы делаем так, чтобы у гостя, который приезжает заправить автомобиль, была возможность полноценно отдохнуть . Удобные диваны, приятное освещение, уютный зал располагают к тому, чтобы свой час отдыха водители проводили в наших ресторанах», - отметил Александр Нигматуллин.