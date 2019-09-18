Яковенко Сергей Александрович: мы гордимся, что участвуем в программе ЭКО по ОМС

Однако не стоит впадать в отчаяние раньше времени и терять надежду на долгожданную беременность и рождение собственного ребенка. Экстракорпоральное оплодотворение - это современная методика в репродуктологии, которая дает шансы бесплодным парам стать счастливыми родителями. Известный эмбриолог, кандидат наук, генеральный директор клиники ЭКО «АльтраВита», Сергей Александрович Яковенко, считает ЭКО одной из самых удачных и успешных процедур в современной репродуктологии. Поскольку именно она приносит многим людям радость отцовства и материнства. На сегодняшний день количество детей, рожденных с помощью ЭКО, растет с огромной скоростью; сейчас в мире около 8 миллионов детей, зачатых экстракорпорально. Россия входит в пятерку стран лидеров по количеству детей, зачатых методом ЭКО. Сергей Яковенко сам лично помогает, ежегодно, появиться на свет примерно сотне детей, зачатых таким способом.

Экстракорпоральное оплодотворение предполагает зачатие ребенка вне организма матери, а затем подсадку готового эмбриона в матку для дальнейшего развития и появления на свет ребенка. Такой метод может стать спасением для пар, которые не могут иметь детей, зачатых естественным путем в силу наличия каких-либо заболеваний репродуктивной системы.

Впервые ребенок, зачатый экстракорпорально, появился на свет 41 год назад. Это была девочка, которая родилась совершенно здоровым, полноценным ребенком и сейчас уже воспитывает своих детей и внуков. Сергей Яковенко часто слышит от своих пациентов опасения по поводу здоровья и полноценности детей, рожденных с помощью искусственного оплодотворения. Сергей Яковенко, который имеет большой опыт работы с бесплодными парами, отмечает, что все эти опасения абсолютно беспочвенны. Дети, рожденные после экстракорпорального оплодотворения, ничем не отличаются от своих сверстников. Они не отстают ни в здоровье, ни в развитии. Сергей Яковенко познакомил нас со своим первым ребенком, которому он помог появиться на свет с помощью экстракорпорального оплодотворения. Эту прекрасную лучезарную девочку зовут Настя, ей уже 15 лет. Настя родилась абсолютно здоровым ребенком и уже с первых дней радовала своих родителей, поскольку была единственным и самым желанным ребенком в семье. В этой состоятельной семье было всё: богатство, квартиры, машины, яхта. Не было только самого главного - детей. Историю этой семьи Сергей Яковенко запомнил навсегда и продолжает общаться и с Настей, и с её родителями, которые ему безмерно благодарны. Понять их было просто, ведь кому нужна эта яхта, если она потом никому не достанется. Отец семейства, кстати, тезка нашего доктора, Сергей всегда мечтал о сыне, с которым он смог бы бороздить морские просторы на своей яхте. Однако рождение девочки Насти его нисколько не расстроило, тем более, что любимое занятие девочки - это ловить рыбку с борта папиной яхты в открытом море. Настя неразлучна с родителями, поскольку чувствовала свою значимость в их жизни с самого рождения, ведь она была безумно желанным ребенком в этой прекрасной семье. Также Настя прекрасно готовит собственноручно пойманную на яхте рыбу, своими блюдами из рыбки она радует не только родителей, но и друзей семьи. Ловля рыбки на яхте - это далеко не единственное увлечение Насти. Она регулярно посещает бассейн и отлично плавает, а также занимается бальными танцами и теннисом, чтение также входит в число приоритетов Насти. Почти все свое свободное время Настя проводит на папиной яхте с любимой книгой в руках и ловит рыбку. Родители девочки тщательно следят за её здоровьем с самого рождения, поэтому со всей ответственностью могут заявить, что их девочка совершенно здорова и сможет родить своих детей самостоятельно, которых они очень ждут. Скоро Настя заканчивает школу, а училась она просто замечательно, и планирует поступать в один из медицинских вузов столицы. Настя мечтает стать врачом и помогать пациентам, как друг их семьи Сергей Яковенко, который помог ей появиться на свет.

Стоит отметить, что официальная статистика показывает, что дети, появившиеся на свет благодаря ЭКО, ни в чем не отстают от обычных детей, а часто преуспевают в учебе, спорте и профессиональной деятельности. Стоит отметить, что такие дети чаще всего окружены уникальным вниманием и любовью родителей, которые о них мечтали и хотели их появления на свет всем сердцем. Поэтому стереотип, будто бы дети, рожденные после искусственного зачатия, чем-то хуже других детей, абсолютно беспочвенен.

Сергей Яковенко отмечает, что до недавних пор процедура экстракорпорального оплодотворения была малодоступна для обычных среднестатистических людей, которые не имеют яхт, квартир, вилл, поскольку была очень дорогостоящей. А если учитывать, что забеременеть после первой попытки не всегда получается, то вообще мало кто мог себе позволить это удовольствие. Однако государство не остается равнодушным к проблемам людей и всеми силами пытается улучшить демографическую ситуацию в стране. С 2016 года процедура экстракорпорального оплодотворения внесена в перечень обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации. Что это значит? А значит это то, что теперь все граждане нашего государства имеющие полис ОМС, смогут рассчитывать на бесплатное экстракорпоральное оплодотворение. Паре, которая не может долго зачать ребенка, стоит обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти полное обследование. Если в результате этого обследования будет подтвержден диагноз бесплодия, то пара может претендовать на ЭКО по системе ОМС, то есть бесплатно, но, к сожалению, не все услуги пока что внесены в ОМС, поэтому стоит тщательно изучить протокол перед началом процедуры. После того как диагноз установлен, отводится срок на естественное зачатие (до 12 месяцев), по истечении которого пара получает направление на экстракорпоральное оплодотворение. Клинику, в которой будет проведена процедура, пара может выбрать самостоятельно. Воспользоваться данной процедурой могут даже пары, не состоящие в официальном браке, а также пары недетородного возраста. Ограничения к программе выносятся парам при условии наличия наследственной патологии, тяжелых соматических заболеваний, сниженного овариального резерва и при необходимости выполнения услуг свыше ОМС.

Медицина в целом и репродуктология, в частности, не стоят на месте, поэтому не следует впадать в отчаяние, если вам не удается забеременеть естественным путем. Обратитесь к специалистам, и вам помогут обрести радость отцовства и материнства. Сергей Яковенко, как и другие специалисты АльтраВита, с радостью готовы помочь вам стать счастливыми родителями.