В России появится единый электронный реестр граждан

Знаменитая фраза из мультфильма «Козленок, который умел считать до десяти»: «Он и тебя посчитал!» - уже скоро может стать реальностью. Во вторник Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении страны. Речь идет о едином электронном реестре, в котором будут отражены все сведения о каждом гражданине нашей страны.

В него будут вноситься и базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и т.д.) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и аналогичные) сведения о физическом лице. Причем, не толь ко о гражданах России, но и об иностранцах и лицах без гражданства, временно или постоянно проживающих в стране.

Безусловно, главное предназначение этого реестра - облегчить жизнь Федеральной налоговой службы для начисления налогов, отслеживания поступления страховых взносов и т.д., которая будет и вести сам реестр, и защищать его от постороннего вмешательства. А сведения в него будут поставлять все российские ведомства, от министерств до муниципальных органов власти. Укрыться от налогов станет гораздо труднее.

Однако для обычных россиян этот реестр тоже может серьезно облегчить жизнь. Все сведения, на которые сейчас требуется собирать справки в самых разных местах, можно будет получить, обратившись к оператору реестра. Например, сейчас, для приватизации жилья каждый должен собрать сведения о том, что он не участвовал в приватизации, начиная с 1993 года. И если человек сменил несколько адресов, а то и городов, где жил все это время, то ему требуется обратиться в каждый из этих городов для предоставления справки в МФЦ того муниципального образования, в котором и хочет приватизировать жилье. Упростится весь документооборот, потому что он просто перестанет быть бумажным. Уже сейчас россияне получают гигантское количество госуслуг в электронном виде, но с введением в действие единого электронного реестра «хождение за справками» окончательно уйдет в прошлое.

Сведения о самом физлице будут доступны только ему самому (его родителям, если речь идет о несовершеннолетнем) или государственному (муниципальному) органу власти в оговоренном порядке.

В случае принятия и подписания закона президентом, он в основе вступит в силу с 1 января 2022 года, а в полном виде - после 31 декабря 2025-го, когда закончится переходный период.