Алексей Дюмин: «Тульская область входит в число регионов, которые успешно отрабатывают механизмы малого и среднего предпринимательства»

17 сентября в тульском индустриальном кластере «Октава» открылась выездная стратегическая сессия, где в рамках круглых столов ее участники смогут обсудить вопросы работы малого и среднего бизнеса в закупках у крупнейших заказчиков. Плюс, мероприятие позволит в комфортном смарт-формате провести встречу руководство региона с представителями бизнес-сообщества. Открыл сессию губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который отметил успешный, трехлетний опыт сотрудничества региона с Корпорацией МСП. Глава области, в частности, заявил, что в прошлую встречу с гендиректором Корпорации Александром Браверманом им удалось рассмотреть семь проектов, и три из них уже реализуются в полном объёме.

«Сегодня мы также рассмотрим семь проектов, отобранных из 20 поступивших кейсов, - заявил Алексей Дюмин. - Малый бизнес вносит весомый вклад в развитие экономики, мы понимаем, что поддержка предпринимателей является одной из составляющих региональной политики — это новые поступления в бюджет, новые рабочие места, новые производства»

Тульский губернатор выразил слова благодарности руководителю Корпорации МСП Александру Бравермана — за постоянный, конструктивный диалог.

«Александр Арнольдович видит работу правительства, экономического блока. Исходя из показателей, Тульская область входит в число регионов, которые полностью отрабатывают механизмы малого и среднего предпринимательства», — добавил глава тульского региона.

В свою очередь Александр Браверман отметил, что для корпорации большая честь проводить пятую сессию в Тульской области, и это действительно обусловлено высококлассной работой Губернатора и его команды, эффективность которой не вызывает вопросов.

«Отмечу, что по принятым проектам с 8 апреля уже созданы 578 рабочих мест», —подытожил он.

Отдельно Александр Браверман отметил проект ЗГПМ «Лактопром», реализуемый в моногороде, – компания может работать с крупнейшими мировыми компаниями, такими, как «Mars». Глава Корпорации МСП подчеркнул большой экспортный потенциал этого проекта. И добавил, что Тульский регион вообще удивительный и он видит большие перспективы для развития в нем малого и среднего бизнеса.

Предполагается, что 14 новых проектов, 10 из которых уже получили одобрение Корпорации, позволят привлечь в область инвестиций общим объемом в 3,5 млрд рублей. Плюс, подразумевается создание 211 новых рабочих мест в тульском регионе.

Отметим, Тульская область активно работает совместно с Корпорацией с 2016 года. По словам губернатора Алексея Дюмина, сотрудничество позволяет привлекать дополнительные финансовые ресурсы в региональный бизнес, проводить обучение бизнесменов, а также способствует активному участию местных предпринимателей в закупках.