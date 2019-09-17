2019-09-17T17:41:08+03:00
Умные вещи

ВКонтакте позволила сообществам скрывать подписчиков

Нововведение поможет представителям бизнеса защищать сообщества от недобросовестных конкурентов
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Нововведение поможет представителям бизнеса защищать сообщества от недобросовестных конкурентовНововведение поможет представителям бизнеса защищать сообщества от недобросовестных конкурентов
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Сообщества ВКонтакте теперь могут скрывать список подписчиков. Если настройка включена, пользователи будут видеть среди вступивших только своих друзей, а также общее количество участников. Сообщество не будет отображаться и в личном профиле подписчика.

Нововведение поможет представителям бизнеса защищать сообщества от недобросовестных конкурентов, которые пытаются отслеживать новых участников и переманивать их через спам-рассылки. Для нишевых авторов и организаторов мероприятий возможность скрыть подписчиков станет полезным инструментом, чтобы уберечь их от возможных преследований за интересы, взгляды и убеждения.

ВКонтакте позволила сообществам скрывать подписчиков

ВКонтакте позволила сообществам скрывать подписчиков

Полный список вступивших останется доступен только для модераторов, редакторов и администраторов сообщества. При этом если участники страницы скрыты, на них по-прежнему можно настроить таргетированную рекламу, ведь информация в этом случае обезличена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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