Путин — губернаторам затопленных регионов: Вы чего тянете время-то? Напомню о прямой ответственности!

Трижды приехав в затопленную Иркутскую область, Владимир Путин не оставил без внимания и остальной Дальний Восток, регионы которого тоже пострадали от проливных дождей. Во вторник из ситуационного центра МЧС президент выслушал по видеосвязи доклады всех дальневосточных губернаторов о ситуации с ликвидацией последствий — там, где паводок уже сошел, и борьбе с наводнением — там, где оно еще продолжается.

- Упреждающие меры, принятые с учётом уроков масштабного наводнения 2013 года, помогли избежать трагических, критических последствий, - констатировал Путин. - При этом пока нет окончательных данных по ущербу, числу пострадавших домохозяйств, предприятий, объектов инфраструктуры. Десятки городов, сёл, несколько сотен жилых домов до сих пор подтоплены. Поэтому первое и главное, что хотел бы вновь подчеркнуть: нельзя оставлять людей один на один с их проблемами!

Президент потребовал, чтобы губернаторы лично отправились в пострадавшие районы, чтобы непосредственно на месте разбираться с тем, как помочь жителям.

- Каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку, - заявил он. - Каждый должен быть уже проинформирован о своих правах, положенных по закону выплатах, иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, знать, куда обратиться. Пока это далеко не всегда происходит. Люди до сих пор сталкиваются с чёрствостью и формализмом, с худшими и, к сожалению, весьма распространёнными чертами нашей бюрократии. Глав регионов прошу лично, никому не перепоручая, посетить пострадавшие районы, самим, своими глазами посмотреть, что там происходит, с людьми поговорить, понять, что нужно сделать.

Путин поставил задачу до наступления уже близких холодов решить проблемы пострадавших с жильём и в обязательном порядке оказать поддержку пожилым, одиноким гражданам, людям с ограниченными возможностями.

- Органы власти сами обязаны дойти до каждого, выяснить, в чём нуждаются люди, помочь заполнить соответствующие документы, бумаги, а если требуется – сделать это за них, за людей, поддержать, самим отнести куда нужно, переслать куда нужно и проконтролировать результаты этой работы, что самое главное, - перечислял глава государства. - Не сбросить эти бумаги и забыть про них, а довести до конца все эти мероприятия.

Президент вновь остался недоволен темпами работы регионов — многие до сих пор даже не закончили составление списков пострадавших.

- До сих пор нет информации по этим важнейшим вопросам для организации работы с мест, - возмутился Путин. - Заявки еще поступают, но документов, обоснований этих просьб нет. Как принимать решения-то без документов? Вы чего тянете время-то? Напомню о прямой ответственности глав регионов и муниципалитетов за эту работу.