2019-09-17T21:36:38+03:00
Общество

«Боюсь потерять дополнительный заработок и удобный график»: Что думают таксисты об идее загнать их в рамки ТК

Отношения с агрегаторами предложили признать трудовыми
Анастасия КУРДЮКОВА
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Появление трудового договора такой бонус, как свободный график, может свести на нет.Появление трудового договора такой бонус, как свободный график, может свести на нет.
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КАЖДЫЕ 5 ЛЕТ НУЖНО БУДЕТ ПОДТВЕРЖДАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ

Общество синих ведерок и профсоюз «Таксист» обратились в Госдуму с предложением признать все отношения агрегаторов и таксистов трудовыми.

В частности, официально работающими водителями такси предлагается считать всех, кто находится в ожидании задания от агрегатора или в статусе исполнения задания - то есть крутит "баранку" или ждет клиента -- не менее 84 часов в месяц. В подобном режиме водитель в течение месяца должен работать только с одним агрегатором, не пользуясь услугами другого. Работать нужно в спецодежде и на автомобилях с фирменной символикой этого же предприятия. Другими авто пользоваться нельзя.

Предполагается, что, соблюдая эти требования, любой водитель, не являясь индивидуальным предпринимателем, будет считаться работником конкретного агрегатора и может требовать заключения с ним трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Все эти предложения изложены в письме, которое в Госдуму направил председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков вместе с несколькими коллегами по цеху.

- На сегодняшний день в сфере такси нет трудовых отношений, нет как такового работодателя. Это не правильно. Таксист должен иметь право на отпуск, медобслуживание и страхование, - поясняет Андей Попков. - Если отношения между работодателем и таксистом будет регулировать Трудовой кодекс РФ, удастся решить многие проблемы. Например, каждые 5 лет водителям нужно будет подтверждать квалификацию и получать допуск к работе. Будут соблюдаться стандарты работы в сфере.

Кроме того, по мнению инициаторов предложения, водителям эта идея должна быть на руку, так как они станут больше зарабатывать.

- Наша задача сделать так, чтобы водители получали достойную зарплату, и чтобы условия труда были максимально безопасными, - добавил Андрей Валерьевич.

НЕЛЬЗЯ ПУТАТЬ ТЕХ, КТО ПОДРАБАТЫВАЕТ И РАБОТАЕТ ПОСТОЯННО

Отношение к этой инициативе у коллег по сфере оказалось отрицательным.

- Как профсоюз мы стремимся сделать трудовые отношения. Но кого сейчас пытаются привести к трудовым отношениям? Сейчас даже такси как такового нет. Законодательство РФ гласит, если ты являешься водителем такси, то у тебя должно быть разрешение на автомобиль. Если убрать нелегалов и соблюдая закон оставить только тех, кто работает по лицензии, с ними уже можно начинать трудовые отношения, создавать предприятие, - считает председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов. - Предложение, внесенное в Госдуму абсурдно. Предлагается странная цифра, которую мне не понять. Как можно считать таксистом человека, который работает 84 часа в месяц. По сути это 4 часа в день. Профессиональный таксист работает как минимум в 2 раза больше. Для остальных это подработка в свободное от основной деятельности время. Нельзя всех под одну гребенку грести. Если кто-то хочет подрабатывать легально, есть такая возможность - самозанятость. Проект уже работает в нескольких регионах.

Никто не сказал, что при заключении трудового договора таксисту будет полагаться определенная плата за каждую поездку

Никто не сказал, что при заключении трудового договора таксисту будет полагаться определенная плата за каждую поездку

Инициативу, отправленную в Госдуму, не поддержали и в профильном комитете Московской торгово-промышленной палаты.

- Экономическая часть этого предложения не просчитана и очень затратная. На данный момент в таксопарках нет трудовых отношений, а если бы были, они разорились бы, - говорит председатель комитета МТПП Богдан Коношенко. - Мы не можем поддержать эту инициативу.

ТАКСИСТЫ РАБОТАЮТ С НЕСКОЛЬКИМИ АГРЕГАТОРАМИ

Водители тоже от этого предложения не в восторге. Боятся, что лишатся простой и удобной подработки и попадут в зависимость от начальства.

- Сейчас, когда есть время или нужны деньги, таксист может подключить агрегатор и работать, если нужно отъехать по своим делам или по основной работе - отключаешь агрегатор и занимаешься другими делами. А привязка по трудовому договору - это потеря мобильности и самостоятельности, - считает водитель Евгений Поляков.

Многие сейчас в таксисты сбегают из офисов, чтобы не быть привязанными к графику работы, а появление трудового договора такой бонус, как свободный график, может свести на нет. В Думе и правительстве сейчас как раз активно дискутируется то сокращение рабочего дня, то 4-дневная рабочая неделя - всем нужно свободное время.

Что же касается правила «заказы - только от одного агрегатора», то еще в прошлом году компания «Эверест» провела исследование и выяснила, что 2/3 таксистов выбирают 1-2 агрегатора, то есть стараются «подстраховаться» на случай отсутствия заказов. А 15% таксистов вообще «скачут» между 4-мя агрегаторами, чтобы не терять даром драгоценного времени.

Ну и самое главное: никто не сказал, что при заключении трудового договора таксисту будет полагаться определенная плата за каждую поездку. Почему бы не фиксированная зарплата за месяц? А уж за нее работодатель при желании может выжать водителя как лимон: коэффициент индивидуального пробега, километры сверх нормы за свой счет, суточный план извоза - старожилы советских таксопарков наверняка вспомнят сотни способов даже безо всякого цифрового сервиса позаботиться о том, чтобы лишняя копейка в кармане шофёра не оседала.

ВЫХОД ЕСТЬ - САМОЗАНЯТОСТЬ

Между тем возможность работать "на себя" и при этом совершенно легально у таксистов сегодня и так есть, напоминают в крупных сервисах.

- Законодательство России уже предусматривает несколько разных форм занятости для таксистов - это и работа в таксопарке, и создание ИП, а с 1 января этого года еще одна форма — таксисты могут стать самозанятыми и платить самую низкую налоговую ставку на доход (4%) без обязательных сборов, не лишаясь при этом базового пакета социальных гарантий (например, страхования по ОМС). Мы ожидаем, что дальнейшее развитие эксперимента по введению статуса самозанятых еще больше обелит рынок такси и предоставит таксистам возможность работать в том варианте, который для них максимально удобен, - пояснили в пресс-службе Яндекс.Такси.

Кстати, по данным ФНС, которые в эксклюзивном проекте опубликовала «КП», из 200 тысяч уже зарегистрировавшихся в России самозанятых каждый пятый - таксист. Так что такой способ легализации среди водителей действительно популярен. Эксперимент по введению «самозанятости» уже признан удачным, его собираются распространять на новые регионы. О его преимуществах читайте в спецпроекте "КП"

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