«Боюсь потерять дополнительный заработок и удобный график»: Что думают таксисты об идее загнать их в рамки ТК

КАЖДЫЕ 5 ЛЕТ НУЖНО БУДЕТ ПОДТВЕРЖДАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ

Общество синих ведерок и профсоюз «Таксист» обратились в Госдуму с предложением признать все отношения агрегаторов и таксистов трудовыми.

В частности, официально работающими водителями такси предлагается считать всех, кто находится в ожидании задания от агрегатора или в статусе исполнения задания - то есть крутит "баранку" или ждет клиента -- не менее 84 часов в месяц. В подобном режиме водитель в течение месяца должен работать только с одним агрегатором, не пользуясь услугами другого. Работать нужно в спецодежде и на автомобилях с фирменной символикой этого же предприятия. Другими авто пользоваться нельзя.

Предполагается, что, соблюдая эти требования, любой водитель, не являясь индивидуальным предпринимателем, будет считаться работником конкретного агрегатора и может требовать заключения с ним трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Все эти предложения изложены в письме, которое в Госдуму направил председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков вместе с несколькими коллегами по цеху.

- На сегодняшний день в сфере такси нет трудовых отношений, нет как такового работодателя. Это не правильно. Таксист должен иметь право на отпуск, медобслуживание и страхование, - поясняет Андей Попков. - Если отношения между работодателем и таксистом будет регулировать Трудовой кодекс РФ, удастся решить многие проблемы. Например, каждые 5 лет водителям нужно будет подтверждать квалификацию и получать допуск к работе. Будут соблюдаться стандарты работы в сфере.

Кроме того, по мнению инициаторов предложения, водителям эта идея должна быть на руку, так как они станут больше зарабатывать.

- Наша задача сделать так, чтобы водители получали достойную зарплату, и чтобы условия труда были максимально безопасными, - добавил Андрей Валерьевич.

НЕЛЬЗЯ ПУТАТЬ ТЕХ, КТО ПОДРАБАТЫВАЕТ И РАБОТАЕТ ПОСТОЯННО

Отношение к этой инициативе у коллег по сфере оказалось отрицательным.

- Как профсоюз мы стремимся сделать трудовые отношения. Но кого сейчас пытаются привести к трудовым отношениям? Сейчас даже такси как такового нет. Законодательство РФ гласит, если ты являешься водителем такси, то у тебя должно быть разрешение на автомобиль. Если убрать нелегалов и соблюдая закон оставить только тех, кто работает по лицензии, с ними уже можно начинать трудовые отношения, создавать предприятие, - считает председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов. - Предложение, внесенное в Госдуму абсурдно. Предлагается странная цифра, которую мне не понять. Как можно считать таксистом человека, который работает 84 часа в месяц. По сути это 4 часа в день. Профессиональный таксист работает как минимум в 2 раза больше. Для остальных это подработка в свободное от основной деятельности время. Нельзя всех под одну гребенку грести. Если кто-то хочет подрабатывать легально, есть такая возможность - самозанятость. Проект уже работает в нескольких регионах.

Никто не сказал, что при заключении трудового договора таксисту будет полагаться определенная плата за каждую поездку

Инициативу, отправленную в Госдуму, не поддержали и в профильном комитете Московской торгово-промышленной палаты.

- Экономическая часть этого предложения не просчитана и очень затратная. На данный момент в таксопарках нет трудовых отношений, а если бы были, они разорились бы, - говорит председатель комитета МТПП Богдан Коношенко. - Мы не можем поддержать эту инициативу.

ТАКСИСТЫ РАБОТАЮТ С НЕСКОЛЬКИМИ АГРЕГАТОРАМИ

Водители тоже от этого предложения не в восторге. Боятся, что лишатся простой и удобной подработки и попадут в зависимость от начальства.

- Сейчас, когда есть время или нужны деньги, таксист может подключить агрегатор и работать, если нужно отъехать по своим делам или по основной работе - отключаешь агрегатор и занимаешься другими делами. А привязка по трудовому договору - это потеря мобильности и самостоятельности, - считает водитель Евгений Поляков.

Многие сейчас в таксисты сбегают из офисов, чтобы не быть привязанными к графику работы, а появление трудового договора такой бонус, как свободный график, может свести на нет. В Думе и правительстве сейчас как раз активно дискутируется то сокращение рабочего дня, то 4-дневная рабочая неделя - всем нужно свободное время.

Что же касается правила «заказы - только от одного агрегатора», то еще в прошлом году компания «Эверест» провела исследование и выяснила, что 2/3 таксистов выбирают 1-2 агрегатора, то есть стараются «подстраховаться» на случай отсутствия заказов. А 15% таксистов вообще «скачут» между 4-мя агрегаторами, чтобы не терять даром драгоценного времени.

Ну и самое главное: никто не сказал, что при заключении трудового договора таксисту будет полагаться определенная плата за каждую поездку. Почему бы не фиксированная зарплата за месяц? А уж за нее работодатель при желании может выжать водителя как лимон: коэффициент индивидуального пробега, километры сверх нормы за свой счет, суточный план извоза - старожилы советских таксопарков наверняка вспомнят сотни способов даже безо всякого цифрового сервиса позаботиться о том, чтобы лишняя копейка в кармане шофёра не оседала.

ВЫХОД ЕСТЬ - САМОЗАНЯТОСТЬ

Между тем возможность работать "на себя" и при этом совершенно легально у таксистов сегодня и так есть, напоминают в крупных сервисах.

- Законодательство России уже предусматривает несколько разных форм занятости для таксистов - это и работа в таксопарке, и создание ИП, а с 1 января этого года еще одна форма — таксисты могут стать самозанятыми и платить самую низкую налоговую ставку на доход (4%) без обязательных сборов, не лишаясь при этом базового пакета социальных гарантий (например, страхования по ОМС). Мы ожидаем, что дальнейшее развитие эксперимента по введению статуса самозанятых еще больше обелит рынок такси и предоставит таксистам возможность работать в том варианте, который для них максимально удобен, - пояснили в пресс-службе Яндекс.Такси.

Кстати, по данным ФНС, которые в эксклюзивном проекте опубликовала «КП», из 200 тысяч уже зарегистрировавшихся в России самозанятых каждый пятый - таксист. Так что такой способ легализации среди водителей действительно популярен. Эксперимент по введению «самозанятости» уже признан удачным, его собираются распространять на новые регионы. О его преимуществах читайте в спецпроекте "КП"