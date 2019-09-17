Индийская нефтяная рокировка

Атаки на нефтеперерабатывающие активы Saudi Aramco – не особенно важно, кто именно их произвёл – выявили фатальную уязвимость логистических, добывающих и перерабатывающих объектов отрасли. Ближневосточный регион нестабилен и это уже расхожее мнение. Так, Saudi Aramco открыто уведомила отдельных клиентов об отсрочке ранее запланированных поставок из-за проблем, связанных с этой атакой. Кстати, угроза сохраняется и на перспективу, так как хуситы информировали мировое сообщество, что продолжают «держать на мушке» саудитскую инфраструктуру, пока со стороны Эр-Рияда существует военная угроза Йемену. И Йемен можно понять, кстати.

Ясно одно – саудиты утрачивают статус бесперебойных поставщиков, что предоставляет России новые возможности. Так, «Роснефть» вполне может увеличить объём сотрудничества с индийскими партнёрами, которые уже длительное время пристально присматриваются к возможностям российских компаний в этой сфере.

Понятно, что индийцы диверсифицируют риски источников сырья для своей экономики и надеются значительно увеличить объемы поставок со стороны российских компаний. Так - надёжней. Тем более, что, судя по реализации ряда проектов, сотрудничество между Россией и Индией развивается бурно: достаточно было взглянуть на то, что происходило на площадках Восточного экономического форума – 2019 во Владивостоке и уровень общения Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди.

А недавно вот, в развитие этих переговоров, министр нефти Индии Дхармендра Прадхан встретил делегацию «Роснефти» во главе с Игорем Сечиным в Нью-Дели для обсуждения как раз энергобезопасности. Согласно официальным данным, были «затронуты вопросы реализации текущих проектов сотрудничества, в том числе Сахалина-1, «Дальневосточного СПГ», «Таас-Юрях» и Ванкорского кластера (консорциуму индийских компаний принадлежит 49% в Ванкорском месторождении)».

О серьёзным взаимном интересе России и Индии в этом ключе говорит и настоящий прорыв «Роснефти» на индийском рынке нефтепродуктов.

Были озвучены конкретные планы международного консорциума инвесторов, с участием «Роснефти», по дальнейшему развитию компании Nayara Еnergy, чей НПЗ Вадинар, напомню, является вторым по величине в Индии и одним из самых технологически развитых в мире. Мощности завода, которые составляют сейчас 20 млн тонн, планируется увеличить вдвое. Это - очень существенно. Объём инвестиций в нефтехимическое производство на Вадинаре составит 850 млн долл в течение ближайших двух лет. А, надо сказать, спрос на полимеры в Индии уже вырос на 8% и, как ожидается, значительно увеличится в ближайшем будущем. Предусмотрено и расширение присутствия Nayara Energy в розничном секторе. Это при том, что количество АЗС уже составляет 5300 единиц (за последние два-три года розничная сеть выросла более чем в два раза).

В системном ключе «Роснефть», как говорится в её пресс-релизах, «активно развивает интегральный формат сотрудничества с индийскими партнерами по всей технологической цепочке – от добычи до нефтепереработки и реализации нефтепродуктов». Так, с 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49,9% дочернего общества АО «Ванкорнефть», которая, напомню, ведёт разработку крупнейшего из открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние двадцать пять лет.

Напомню также, что консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и она владеет лицензиями на участки Центрального блока Среднеботуобинского месторождения и Курунгский лицензионный участок.

На данном этапе речь, конечно, идёт не только о повышении уровня безопасности сотрудничества с учётом событий в Саудовской Аравии, но и повышении качества сырья и нефтепродуктов благодаря поставкам «Роснефти» на индийский рынок. Прежде всего, речь идёт «о создании эффективного энергомоста на основе вертикально-интегрированной концепции, включающей участие индийских партнеров в добычных проектах, инвестирование в переработку и совместную работу на глобальных и региональных рынках».

Помимо перечисленных форм сотрудничества, индийские партнеры, которые являются акционером Сахалин-1 примут участие в реализации проекта по строительству СПГ-завода на Дальнем востоке.

Безусловным является интерес Индии к проекту «Роснефти» «Восток Ойл». Проект обсуждался на встрече Владимира Путина и Нарендры Моди во Владивостоке. Однако индусы рассчитывают, что для его реализации будут созданы более благоприятные инвестиционные условия, которые «Роснефть» уже запросила у регулятора – специальная налоговая база и т.п. В случае, если регулятор пойдёт навстречу этим пожеланиям, Индия, похоже, зайдёт в проект.

Реализация проекта «Восток Ойл», в свою очередь, позволит продолжить освоение уникального ресурсного потенциала Большого арктического кластера, в который будут включены активы Ванкорской группы месторождений (Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное), Пайяхской группы месторождений, Западно-Иркинский участок, а также ряд других перспективных геолого-разведочных проектов Красноярского края.

В результате рассчитывают, что к 2030 году нефтедобыча в рамках этого мегапроекта составит порядка 100 млн тонн, что, кстати, позволит выполнить обязательства «Роснефти» по загрузке Северного морского пути.