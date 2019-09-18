Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020

Криштиану Роналду снова приезжает в столицу Испании. В Мадриде ему уже как игроку "Ювентуса" предстоит сыграть против "Атлетико" вместе с новой командой. Это будет старт новой ЛЧ для туринского клуба - турнира, который команда мечтает выиграть уже давно. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019.

Статистика личных встреч Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019

Команды играли между собой 4 раза. 2 победы у "Атлетико", 1 - у "Ювентуса", а еще 1 встреча завершилась вничью.

Прогнозы букмекеров на матч Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019

Будет победа "Ювентуса", либо же ничья.

Прогноз на матч Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019

"Ювентус" выиграет этот матч.

Время начала матча Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019

Матч Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019 года в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть матч Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча ПСЖ - Реал можно посмотреть 18 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени на Матч Футбол 1.

Трансляция матча Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019

Трансляция матча Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Футбол 1 с 21:45 по московскому времени.