2019-09-17T23:01:39+03:00
Спорт

Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020

Футбол, матч Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 18 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Туринский "Ювентус" готовится к поединку в Мадриде.Туринский "Ювентус" готовится к поединку в Мадриде.Фото: REUTERS
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Криштиану Роналду снова приезжает в столицу Испании. В Мадриде ему уже как игроку "Ювентуса" предстоит сыграть против "Атлетико" вместе с новой командой. Это будет старт новой ЛЧ для туринского клуба - турнира, который команда мечтает выиграть уже давно. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019.

Статистика личных встреч Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019

Команды играли между собой 4 раза. 2 победы у "Атлетико", 1 - у "Ювентуса", а еще 1 встреча завершилась вничью.

Прогнозы букмекеров на матч Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019

Будет победа "Ювентуса", либо же ничья.

Прогноз на матч Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019

"Ювентус" выиграет этот матч.

Время начала матча Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019

Матч Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019 года в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть матч Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча ПСЖ - Реал можно посмотреть 18 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени на Матч Футбол 1.

Трансляция матча Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019

Трансляция матча Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Футбол 1 с 21:45 по московскому времени.

Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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