ПСЖ - Реал 18 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020

В Париже групповой этап Лиги Чемпионов начнется с невероятной топ-игры. В гости к "ПСЖ" приезжает мадридский "Реал". Эти два клуба уже давно спорят за победу в Лиге Чемпионов, но парижанам это не удается сделать, какие бы миллионы в команду не вливались. А "Реал" же после успехов эпохи с Роналду сдал в прошлом сезоне и пока что ищет себя с Зиданом. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ПСЖ - Реал 18 сентября 2019.

Статистика личных встреч ПСЖ - Реал 18 сентября 2019

4 раза команды играли между собой. 3 раза побеждал "Реал", а еще 1 раз была зафиксирована ничья.

Прогнозы букмекеров на матч ПСЖ - Реал 18 сентября 2019

"ПСЖ" выиграет, либо же будет ничья.

Прогноз на матч ПСЖ - Реал 18 сентября 2019

Больше шансов на победу у клуба из Парижа, учитывая нестабильность "Реала".

Время начала матча ПСЖ - Реал 18 сентября 2019

Матч ПСЖ - Реал 18 сентября 2019 года в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть матч ПСЖ - Реал 18 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча ПСЖ - Реал можно посмотреть 18 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени на Матч Футбол 2.

Трансляция матча ПСЖ - Реал 18 сентября 2019

Трансляция матча ПСЖ - Реал 18 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Футбол 2 с 21:45 по московскому времени.