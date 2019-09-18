ПСЖ - Реал 18 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
В Париже групповой этап Лиги Чемпионов начнется с невероятной топ-игры. В гости к "ПСЖ" приезжает мадридский "Реал". Эти два клуба уже давно спорят за победу в Лиге Чемпионов, но парижанам это не удается сделать, какие бы миллионы в команду не вливались. А "Реал" же после успехов эпохи с Роналду сдал в прошлом сезоне и пока что ищет себя с Зиданом. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ПСЖ - Реал 18 сентября 2019.
Статистика личных встреч ПСЖ - Реал 18 сентября 2019
4 раза команды играли между собой. 3 раза побеждал "Реал", а еще 1 раз была зафиксирована ничья.
Прогнозы букмекеров на матч ПСЖ - Реал 18 сентября 2019
"ПСЖ" выиграет, либо же будет ничья.
Прогноз на матч ПСЖ - Реал 18 сентября 2019
Больше шансов на победу у клуба из Парижа, учитывая нестабильность "Реала".
Время начала матча ПСЖ - Реал 18 сентября 2019
Матч ПСЖ - Реал 18 сентября 2019 года в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть матч ПСЖ - Реал 18 сентября 2019
Прямую видеотрансляцию матча ПСЖ - Реал можно посмотреть 18 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени на Матч Футбол 2.
Трансляция матча ПСЖ - Реал 18 сентября 2019
Трансляция матча ПСЖ - Реал 18 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Футбол 2 с 21:45 по московскому времени.
ПСЖ - Реал 18 сентября 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU