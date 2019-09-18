2019-09-17T23:00:53+03:00
Спорт

ПСЖ - Реал 18 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020

Футбол, матч ПСЖ - Реал 18 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 18 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мадридский "Реал" сыграет в Париже первый матч ЛЧ.Мадридский "Реал" сыграет в Париже первый матч ЛЧ.Фото: REUTERS
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В Париже групповой этап Лиги Чемпионов начнется с невероятной топ-игры. В гости к "ПСЖ" приезжает мадридский "Реал". Эти два клуба уже давно спорят за победу в Лиге Чемпионов, но парижанам это не удается сделать, какие бы миллионы в команду не вливались. А "Реал" же после успехов эпохи с Роналду сдал в прошлом сезоне и пока что ищет себя с Зиданом. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ПСЖ - Реал 18 сентября 2019.

Статистика личных встреч ПСЖ - Реал 18 сентября 2019

4 раза команды играли между собой. 3 раза побеждал "Реал", а еще 1 раз была зафиксирована ничья.

Прогнозы букмекеров на матч ПСЖ - Реал 18 сентября 2019

"ПСЖ" выиграет, либо же будет ничья.

Прогноз на матч ПСЖ - Реал 18 сентября 2019

Больше шансов на победу у клуба из Парижа, учитывая нестабильность "Реала".

Время начала матча ПСЖ - Реал 18 сентября 2019

Матч ПСЖ - Реал 18 сентября 2019 года в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть матч ПСЖ - Реал 18 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча ПСЖ - Реал можно посмотреть 18 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени на Матч Футбол 2.

Трансляция матча ПСЖ - Реал 18 сентября 2019

Трансляция матча ПСЖ - Реал 18 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Футбол 2 с 21:45 по московскому времени.

ПСЖ - Реал 18 сентября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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