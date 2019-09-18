Законопроекты: Секс нормировать, хомячков чипировать, плохие новости запретить

Корреспондент «Комсомолки» попыталась представить, во что бы превратилась наша жизнь, если бы в одно прекрасное утро все депутатские инициативы последних лет вдруг стали реальностью.

СТРЕЛЬБА ПО ПТИЧКАМ

Звенящая утренняя тишина. На стене болтается юлианский календарь - Россия вернулась к дореволюционной системе летоисчисления (авторы законопроекта - депутаты от ЛДПР Виталий Пашин, Михаил Дегтярев и Борис Чернышев). Мой парень вынимает из шкафа ружье - собирается на отстрел перелетных птиц, переносчиков птичьего гриппа. Это теперь как воинская повинность (инициатива лидера ЛДПР Владимира Жириновского). Провожаю своего борца с заразой и лезу в интернет. И… с ужасом понимаю, что мою коллегу по работе, похоже, скоро оштрафуют на кругленькую сумму. Очень уж она любит иностранные словечки употреблять - «фуд-корты» всякие (зона питания на рынке, в торговом центре, аэропорту) да «корнеры» (предприятие общественного питания). Говорили ей старшие товарищи - не выпендривайся, пиши «рынок», а она им: «Передовые люди говорят фуд-корт!» Вот и погорела. Видимо, не знала, что за использование иностранных слов в СМИ теперь штраф до 50 тысяч рублей (инициатива лидера ЛДПР Владимира Жириновского).

БАБКИ-СТУКАЧКИ И СРОК ЗА ТУНЕЯДСТВО

Бегу на работу. Кстати, парочку моих знакомых уже посадили за тунеядство. Эти лодыри больше полугода не работали, сидя на шее у государства (законопроект депутата Заксобрания Петербурга Андрея Анохина).

Во дворе на лавке - бабки-стукачки. Взгляд орлиц. Вычисляют, не собирается ли кто из жителей дома на намеченный в выходные несанкционированный митинг оппозиции. Работу осведомителем теперь засчитывают в трудовой стаж и платят за нее повышенную пенсию (инициатива депутата от «Единой России» Ирины Яровой).

Неподалеку от бабок по двору без дела болтаются студенты и школьники. За парты им только 1 октября - за лето они не успевают как следует отдохнуть (законопроект депутата от ЛДПР Василия Власова). Те, кто летом в вузы не поступил, тоже в релаксе - призыва в армию можно больше не бояться. Если, конечно, родители при деньгах. 1 миллион рублей - и пожалуйста, официально откупился (инициатива депутата от ЛДПР Максима Рохмистрова).

- Девушка, доллары нужны? - из подворотни выныривает мужик и манит за собой. Отмахиваюсь. Мне бы самой свою долларовую заначку сбыть. Хождение и хранение «зеленого» в стране запрещено, у кого найдут - конфискуют в казну (законопроект депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева). Бизнесменам и тем запретили совершать финансовые операции в иностранной валюте, а также брать валютные кредиты (законопроект члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгения Федорова).

СЭКОНОМИЛИ НА БОРДЕЛЯХ

Подворотни в последнее время зажили новой жизнью. Их наводнили не только продавцы валюты, но и курильщицы. Для женщин моложе 40 штраф за курение - 5 тысяч рублей (инициатива депутата от КПРФ Ивана Никитчука), вот они и попрятались.

А в подвалах теперь сплошь и рядом нелегально делают аборты. Официально аборты разрешены только в госучреждениях - по медпоказаниям. За аборт в частной клинике штраф - от 50 до 200 тысяч рублей (законопроект экс-депутата от «Единой России», а ныне сенатора Елены Мизулиной и единоросса Сергея Попова). Мужчин тоже прижали: если их женщина делает аборт, с них тоже берут штраф. А если состоявшийся отец уклоняется от воспитания ребенка, то отправляется на принудительные работы - подметает дворы или строит дороги (инициатива депутата от «Справедливой России» Алексея Лысякова).

Со свободными мужчинами - полный швах. Знакомые сплошь и рядом женаты на проститутках - пришлось расплачиваться за свои похождения (законопроект депутата Заксобрания Петербурга Ольги Галкиной). Вместо женитьбы можно, конечно, отсидеть 15 суток или заплатить штраф 100 тысяч рублей, но большинство мужчин по здравому размышлению предпочли женитьбу на жрицах любви. И даже выгадали - на поход в бордели можно не тратиться.

Вечером после работы несусь к ветеринару - нужно чипировать хомячка. Все домашние животные теперь подучетные. Мало ли какой негодяй решит хомяка за его прожорливость за дверь выставить. Хомяка подберут, по чипу опознают и хозяина за плохое обращение с животным оштрафуют (инициатива депутата от «Единой России» Владимира Бурматова).

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ

Мог ли думать Евгений Замятин, автор антиутопии «Мы», что его фантазии так быстро воплотятся в жизнь (действие книги разворачивается в XXXII веке). Имена и фамилии людей в романе заменены буквами и номерами, а вся их жизнь, в том числе интимная, контролируется государством. Вот и у нас теперь никаких сексуальных излишеств. Супружеский долг достаточно выполнять раз в квартал (инициатива лидера ЛДПР Владимира Жириновского).

По телевизору - тишь, гладь, божья благодать. Новости отмеряют по рецепту, как в аптеке. Плохих новостей - не больше 30 процентов! (законопроект депутата от «Справедливой России» Олега Михеева). На всякий случай запретили и мультфильм «Ну, погоди!» - ну не может заяц в нормальной стране издеваться над волком!

ЖИВЕМ, КАК В ШВЕЙЦАРИИ, - ТИШИНА!

А до чего же приятно стало ложиться спать! Дети после 22 часов теперь не плачут, собаки не лают, соседи говорят шепотом, на машинах никаких сигнализаций (инициатива депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева). Раньше ведь как было. Соседи ночами дверями «хлобысь!», сигнализации во дворе орут, какой-то придурошный ухажер бибикает под окнами, красотку свою вызывает (тоже мне Ричард Гир).

А теперь, как в Швейцарии, - тишина! Там после 9 вечера не то что шуметь, даже душ принимать запрещено и, пардон, спускать воду в туалете (звуки в трубах мешают соседям отдыхать). И никакой детской беготни и криков. А будете шуметь - соседи в суд подадут, и тебя из квартиры выселят. Ну в плане выселения неугодных наши депутаты до Швейцарии не дотянули. Есть еще над чем работать.

Зато завтра у нас выходной - День российского футбола (законопроект депутата-единоросса Дмитрия Белика). В Швейцарии такого нет! Буду дрыхнуть до обеда!

А вечером - финал чемпионата страны по рэп-батлу! Да-да, его уже признали видом спорта (инициатива депутата от ЛДПР Василия Власова).

…Рано утром я проснулась от топота бегемотов. В квартире сверху была потасовка. Соседка, переходя с крика на визг, в тысячный раз выгоняла из дома мужа-алкоголика. В квартире за стеной плакал ребенок. Во дворе сходила с ума чья-то автосигнализация. Банковские приложения выдавали мне обменники с выгодным курсом доллара. На стене висел григорианский календарь.

А где, собственно, ружье?! Мой парень пил на кухне кофе и ничего не знал про сезонный отстрел птиц. Пора было собираться на работу. Ну с приземлением! Я снова вернулась в реальность.

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

А может, оштрафуем депутатов?

Елена КРИВЯКИНА

В Госдуме есть множество комитетов и комиссий. Но, пожалуй, одной среди них не хватает - комиссии по бездарной работе депутатов. Все, что наши народные избранники не ляпнут, - все им сходит с рук. Порой даже не понимаешь: то ли правда некоторые из них не в ладах с головой, то ли они так шутят или пиарятся. Казалось бы, весь пиар и шутки должны закончиться после получения депутатского мандата. Народ вам доверился, работайте! Но нет. Вот и льется на нас со всех сторон поток депутатского сознания. Разрабатывать законопроекты - это депутатская работа. А что делать, если эта работа некачественная, если это просто сотрясание воздуха? Первое, что очень любят делать депутаты, - это выдумывать для народа всевозможные штрафы. А что если ввести штрафы для самих депутатов? Озвучил дурацкую инициативу или подготовил бездумный законопроект - штраф. Может быть, тогда наши депутаты возьмутся за головы и будут лучше думать над тем, что они предлагают? Ведь реальных проблем у нас действительно невпроворот.