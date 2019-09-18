Николай Валуев попал в Книгу рекордов как самый высокий боксер

213 сантиметров роста, более 150 килограммов веса и семидесятый размер одежды - все это Николай Валуев, он же Русский гигант, Зверь с востока (как окрестили боксера в западной прессе) или просто Коля-кувалда. Эти параметры, вселявшие ужас в соперников, теперь официально признаны рекордными в мире бокса. На вручении первой ежегодной премии для бьюти и бизнес-индустрии «Человек года», куда Валуева пригласили в качестве гостя, ему вручили сертификат «Книги рекордов России» как самому высокому профессиональному боксеру.

- Я до последнего не знал, - рассказал kp.ru депутат-боксер. – Уже потом понял, почему представитель Книги рекордов сидел со мной за одним столом. Теперь я официально самый высокий чемпион мира по боксу. Я не раз об этом слышал, но как-то не проверял. Но при этом по жизни я ни на кого не смотрю свысока – ни с высоты роста, ни с высоты положения. Также как и снизу вверх.

Всего же на премии были зафиксированы пять рекордов. Кроме Валуева, сертификаты получили Сергей Зверев («Самая высокая корона в России»), Ислам-Бека Альбиев («Самый молодой олимпийский чемпион»), Александр Горшков («Первый в стране Олимпийский чемпион в танцах на льду») и Ирина Роднина («Самое большое количество золотых медалей»).

КСТАТИ

Валуев будет вести программу «Большой спорт» на Радио «Комсомольская правда»

В среду, 18 сентября, на Радио «Комсомольская правда» большая премьера - чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы и просто хороший человек Николай Валуев запускает свою авторскую программу. Конечно же, про спорт! Чтобы Николаю не было скучно, мы пригласили ему на помощь ведущую Матч ТВ Дарью Миронову. Что из этого получится, пока сами не знаем, но жутко интересно.

Давайте вместе слушать премьерный выпуск на Радио «Комсомольская правда» 18 сентября в 22:00 по московскому времени на частоте 97,2FM в Москве, в одном из наших городов вещания, на нашем сайте, а также в фирменных приложениях для iOs и Android.