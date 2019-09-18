2019-09-18T01:20:42+03:00
Общество

Николай Валуев попал в Книгу рекордов как самый высокий боксер

А Сергей Зверев – как обладатель высочайшей короны в России
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Валуеву вручили сертификат «Книги рекордов России» как самому высокому профессиональному боксеру. Фото: предоставлено организаторамиВалуеву вручили сертификат «Книги рекордов России» как самому высокому профессиональному боксеру. Фото: предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

213 сантиметров роста, более 150 килограммов веса и семидесятый размер одежды - все это Николай Валуев, он же Русский гигант, Зверь с востока (как окрестили боксера в западной прессе) или просто Коля-кувалда. Эти параметры, вселявшие ужас в соперников, теперь официально признаны рекордными в мире бокса. На вручении первой ежегодной премии для бьюти и бизнес-индустрии «Человек года», куда Валуева пригласили в качестве гостя, ему вручили сертификат «Книги рекордов России» как самому высокому профессиональному боксеру.

- Я до последнего не знал, - рассказал kp.ru депутат-боксер. – Уже потом понял, почему представитель Книги рекордов сидел со мной за одним столом. Теперь я официально самый высокий чемпион мира по боксу. Я не раз об этом слышал, но как-то не проверял. Но при этом по жизни я ни на кого не смотрю свысока – ни с высоты роста, ни с высоты положения. Также как и снизу вверх.

Всего же на премии были зафиксированы пять рекордов. Кроме Валуева, сертификаты получили Сергей Зверев («Самая высокая корона в России»), Ислам-Бека Альбиев («Самый молодой олимпийский чемпион»), Александр Горшков («Первый в стране Олимпийский чемпион в танцах на льду») и Ирина Роднина («Самое большое количество золотых медалей»).

КСТАТИ

Валуев будет вести программу «Большой спорт» на Радио «Комсомольская правда»

В среду, 18 сентября, на Радио «Комсомольская правда» большая премьера - чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы и просто хороший человек Николай Валуев запускает свою авторскую программу. Конечно же, про спорт! Чтобы Николаю не было скучно, мы пригласили ему на помощь ведущую Матч ТВ Дарью Миронову. Что из этого получится, пока сами не знаем, но жутко интересно.

Давайте вместе слушать премьерный выпуск на Радио «Комсомольская правда» 18 сентября в 22:00 по московскому времени на частоте 97,2FM в Москве, в одном из наших городов вещания, на нашем сайте, а также в фирменных приложениях для iOs и Android.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Митрополит Тихон (Шевкунов): В России проходит самая тихая и успешная антиалкогольная кампания - цифры впечатляют!
Владыка рассказал «КП» о больших проектах в Псковской епархии и в Крыму, удачной борьбе с пьянством и о том, чем привлечь молодежь в противовес митингам и хайпу в интернете [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет, ранее запрещенных ДРСМД
Митрополит Тихон (Шевкунов) рассказал, чем можно увлечь молодежь
Митрополит Тихон (Шевкунов): за последние 10 лет молодежь стала меньше пить
Митрополит Тихон (Шевкунов) рассказал об антиалкогольном форуме в Пскове
Председатель ГА ООН призвал улучшить жизнь людей во всем мире
Трамп пригрозил Китаю «самой жесткой» торговой сделкой в истории после выборов 2020 года
Трамп: Я предпочел бы не встречаться с Роухани
Выборы в Израиле: блок Ганца слегка опережает партию Нетаньяху
Трамп назвал имена пятерых кандидатов на пост советника по нацбезопасности
Сноуден назвал внешнюю политику России самой независимой в Европе
В Совфеде прокомментировали демарш украинской делегации на совещании ОБСЕ в Варшаве
Путин согласился обсудить предложения КПРФ по изменению избирательного законодательства
В Нью-Йорке продают на торгах особняк, в котором провел детство Дональд Трамп
Власти США подали иск против Эдварда Сноудена из-за его мемуаров «Permanent Record»
Медведев объявил о новой эпохе в российско-китайских отношениях
Российские Ту-160 над Балтикой сопровождали истребители пяти стран
Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти после атаки на НПЗ
В США седьмой человек умер от курений вейпов
Голубь «отомстил» политику, который борется с птицами в городе
Эксперты: Регионы могут решить проблему безопасности детей на дорогах, закупая обучающие мобильные лаборатории