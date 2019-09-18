Ведро и простыня - лучшая программа защиты свидетелей

У Элтона Джона яиц Фаберже оказалось больше, чем в Кремле

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В суде Екатеринбурга тайного свидетеля скрыли простыней и пообещали изменить его голос с помощью ведра

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Третьеклассник из Нижнего Тагила угнал у родственников «Ладу Приору», чтобы поехать в школу

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Женщина вышла замуж за дерево и собралась взять его фамилию

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Две жены избили мужа за желание обзавестись третьей

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Гадалка выдумала проклятие клиентке и выпросила у нее полтора миллиона долларов