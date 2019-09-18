Ведро и простыня - лучшая программа защиты свидетелей
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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У Элтона Джона яиц Фаберже оказалось больше, чем в Кремле
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В суде Екатеринбурга тайного свидетеля скрыли простыней и пообещали изменить его голос с помощью ведра
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Третьеклассник из Нижнего Тагила угнал у родственников «Ладу Приору», чтобы поехать в школу
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Женщина вышла замуж за дерево и собралась взять его фамилию
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Две жены избили мужа за желание обзавестись третьей
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Гадалка выдумала проклятие клиентке и выпросила у нее полтора миллиона долларов
ИСТОЧНИК KP.RU