Где у соболя брови

Есть в интернете сообщества, где люди делятся случаями из жизни, мыслями, наблюдениями. И чего только не рассказывают...

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«Когда попалась милиционерам зимой, будучи выпившей да еще и без паспорта, то ничего лучше не придумала, чем отвечать на вопросы типа «Имя, фамилия, адрес?» стихами. Как оказалось, я помню ну очень много стихотворений, в особенности Блока, Маяковского и Бодлера. Часа два их так развлекала. После того как на память без запинки прочла первые три главы Евгения Онегина, милиционеры не выдержали, выпроводили меня из бобика на все четыре стороны и настоятельно рекомендовали больше им не попадаться».

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«Лучшая подруга встречалась с темноволосым парнем. Она сделала ему комплимент, мол, у него соболиные брови, красота! Через пару минут возвращаемся в комнату, а он очень сосредоточенно увеличивает фото соболя, пытаясь понять, где же у него брови».

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«Вот уже пять дней в нашем доме царит идиллия: никто не ругается, не спорит, в квартире чисто и приятно пахнет, появилось время на игры с ребенком, мы с мужем перестали ссориться. А причина банальна: мы купили посудомойку!»

С сайта vk.com/overhear