2019-09-17T17:32:31+03:00
Анекдоты

Где у соболя брови

Истории, которые люди анонимно рассказывают в сети
Алиса РЕКСЕР
Поделиться:
Изменить размер текста:

Есть в интернете сообщества, где люди делятся случаями из жизни, мыслями, наблюдениями. И чего только не рассказывают...

* * *

«Когда попалась милиционерам зимой, будучи выпившей да еще и без паспорта, то ничего лучше не придумала, чем отвечать на вопросы типа «Имя, фамилия, адрес?» стихами. Как оказалось, я помню ну очень много стихотворений, в особенности Блока, Маяковского и Бодлера. Часа два их так развлекала. После того как на память без запинки прочла первые три главы Евгения Онегина, милиционеры не выдержали, выпроводили меня из бобика на все четыре стороны и настоятельно рекомендовали больше им не попадаться».

* * *

«Лучшая подруга встречалась с темноволосым парнем. Она сделала ему комплимент, мол, у него соболиные брови, красота! Через пару минут возвращаемся в комнату, а он очень сосредоточенно увеличивает фото соболя, пытаясь понять, где же у него брови».

* * *

«Вот уже пять дней в нашем доме царит идиллия: никто не ругается, не спорит, в квартире чисто и приятно пахнет, появилось время на игры с ребенком, мы с мужем перестали ссориться. А причина банальна: мы купили посудомойку!»

С сайта vk.com/overhear

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ведро и простыня - лучшая программа защиты свидетелей
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Я календарь переверну - и никакого сентября
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Новости 24
Председатель ГА ООН призвал улучшить жизнь людей во всем мире
Трамп пригрозил Китаю «самой жесткой» торговой сделкой в истории после выборов 2020 года
Трамп: Я предпочел бы не встречаться с Роухани
Выборы в Израиле: блок Ганца слегка опережает партию Нетаньяху
Трамп назвал имена пятерых кандидатов на пост советника по нацбезопасности
Сноуден назвал внешнюю политику России самой независимой в Европе
В Совфеде прокомментировали демарш украинской делегации на совещании ОБСЕ в Варшаве
Путин согласился обсудить предложения КПРФ по изменению избирательного законодательства
В Нью-Йорке продают на торгах особняк, в котором провел детство Дональд Трамп
Власти США подали иск против Эдварда Сноудена из-за его мемуаров «Permanent Record»
Медведев объявил о новой эпохе в российско-китайских отношениях
Российские Ту-160 над Балтикой сопровождали истребители пяти стран
Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти после атаки на НПЗ
В США седьмой человек умер от курений вейпов
Голубь «отомстил» политику, который борется с птицами в городе
Эксперты: Регионы могут решить проблему безопасности детей на дорогах, закупая обучающие мобильные лаборатории