Звезда Голливуда Эмбер Хёрд намерена защитить россиянку

Голливудская актриса Эмбер Хёрд, являющаяся послом по правам человека ООН, присоединилась к кампании по защите российской гражданки Марии Лазаревой, удерживаемой властями Кувейта.

Хёрд намерена выступить в Организации Объединенных Наций и рассказать об истинной подоплеке ареста Лазаревой в Кувейте, многочисленных юридических ошибках кувейтских судов, намеренно или невольно допущенных ими в отношении российской бизнес-леди и непрекращающихся нарушениях прав Лазаревой.

Свою обеспокоенность судьбой Лазаревой неоднократно выражали президент Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Также одной из главной движущих сил кампании является Шери Блэр, супруга бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

В преддверии своего приезда в Нью-Йорк, где только что открылась очередная, 47-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, Шери Блэр заявила: «Произвольные задержания бизнесменов происходят во многих странах мира. Дело Марии Лазаревой – пример попрания международного права, и мировое сообщество должно усилить борьбу с этим безобразным явлением».

В настоящий момент Лазарева, ранее приговоренная кувейтским судом к 10 годам каторжных работ и проведшая в тюрьме более 400 дней, отпущена под залог. Несмотря на то, что в итоге кувейтские судьи решили, что Лазарева невиновна, суды других инстанций продолжают рассматривать дела, к которым она якобы может иметь отношение, всячески затягивая процесс и запрещая россиянке покидать Кувейт.

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