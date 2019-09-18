2019-09-18T09:55:01+03:00
Политика

МВД России: Дети погибших полицейских будут отдыхать во Вьетнаме

К такой договоренности пришел Владимир Колокольцев с коллегой То Ламом
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев встретился с Министром общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам То Ламом. Фото: МВД РФ.Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев встретился с Министром общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам То Ламом. Фото: МВД РФ.
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В среду министр внутренних дел России Владимир Колокольцев встретился с Министром общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.

- В текущем году открылось новое направление деятельности двух ведомств. С подписанием Программы совместных действий на 2019-2021 годы стала возможной организация отдыха в России и Вьетнаме детей погибших сотрудников. Стороны пришли к единому мнению о возможности увеличения в следующем году почти вдвое численности делегаций, выезжающих по обмену, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Коллеги обсудили различные аспекты подготовки кадров для правоохранительных структур. МОБ Вьетнама остается для МВД России одним из основных зарубежных партнеров в сфере образовательной деятельности.

Также участники встречи обменялись предложениями по координации усилий МВД России и компетентных органов Социалистической Республики Вьетнам в миграционной сфере, в том числе в рамках выполнения межправительственного Соглашения о реадмиссии и соответствующего Исполнительного протокола. Также была отмечена успешная деятельность Совместной российско-вьетнамской рабочей группы по решению вопросов, связанных с реализацией Соглашения между правительствами двух стран о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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