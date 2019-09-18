Липецкая область первой в стране представила объекты, построенные по программе «Чистая вода»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время рабочей встречи с представителями Минстроя РФ рассказал, как в регионе реализуются нацпроекты в сфере благоустройства и обеспечения жителей чистой и качественной питьевой водой. В этом году Министрой вместе с Роспотребнадзором в рамках нацпроекта «Экология» объявили старт новой программы «Чистая вода»: она поможет улучшить водоснабжение в российских регионах. Липецкая область первой в стране завершила строительство объектов, благодаря которым у местных жителей теперь всегда будет качественная питьевая вода.

Вместе с директором департамента стратегических проектов Минстроя РФ Михаилом Гилевым Игорь Артамонов побывал в селе Пригородка Усманского района. Здесь, на улице Пикуля построили новые сети водоснабжения. По словам губернатора, проблема питьевой воды очень волнует жителей области: по числу обращений граждан это один из самых насущных вопросов.

- Мы уже начали решать эту сложнейшую для региона задачу, – подчеркнул Игорь Артамонов. - Но работы впереди очень много, и мы рассчитываем на существенную федеральную поддержку в этом вопросе, в том числе при реализации пилотных проектов, которые предлагаем реализовать на территории региона. Липецкая область доказала, что делает это успешно.

Представители федерального ведомства убедились, что нацпроекты в регионе активно реализуются: Михаил Гилев отметил высокую финансовую эффективность и качество проделанной работы.

- У Липецкой области достойный опыт преодоления проблем с водоснабжением. С учетом наших общих возможностей – региональных и федеральных – может сформироваться хорошая программа по решению этого вопроса, – подчеркнул Михаил Гилев.

Глава Липецкой области также познакомил делегацию Минстроя с благоустройством районного центра. Территория Усмани преобразилась благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Позже столичные гости осмотрели объекты ЖКХ в райцентре Красное.