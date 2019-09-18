Мамашу, сбросившую сестер-близнецов с моста в Москве, могли остановить

28-летняя москвичка Диана Г. (имя изменено), кажется, сама не понимает что натворила. В ночь на 17-сентября она выбросила с моста в районе улицы Защитников Москвы дочерей близняшек. Девочки, которым 10 октября исполнится 4 года, сейчас в тяжелом состоянии. А вот их мамашу, которая после случившегося хотела свести счеты с жизнью, остановили прохожие.

Сейчас женщина в психиатрической больнице. Предварительно ей поставили диагноз: «психоз». Как удалось выяснить «КП», накануне случившегося Диана Г. около часа бродила по центру Москвы вместе с дочками. Причем ее состояние было настолько странным и неадекватным, что прохожие дважды вызывали полицию. По словам очевидцев, мамаша била и оскорбляла девочек.

- Было несколько обращений от граждан с улицы Покровской и Рождественской. Все они сообщали о подозрительной женщине с двумя детьми, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Будь полицейские наряды немного расторопнее, женщину, наверняка можно было остановить. Как позже она с двумя малышками оказалась на другом конце города, выясняют следователи.

- Уголовное дело возбуждено по статье «покушение на убийство двух лиц», - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Сестры-близнецы после падения с высоты выжили лишь чудом. Малышки упали на берег. У обоих девочек закрытые черепно-мозговые травмы и переломы. Известно, что сестры не посещали детский сад и жили вместе с мамой, которая нигде не работала.

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