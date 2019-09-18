2019-09-18T12:33:13+03:00
Происшествия

В Москве у женщины-полицейского украли драгоценностей почти на 5 млн рублей

Из квартиры правоохранителя похитили элитные швейцарские часы и ювелирные изделия
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Из жилища старшего инспектора ГУ МВД была похищена шкатулка с драгоценностями.Из жилища старшего инспектора ГУ МВД была похищена шкатулка с драгоценностями.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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За помощью в полицию обратилась полицейский Елена Ерикова, занимающая должность старшего инспектора по особым поручениям отдела по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве. Женщина сообщила коллегам-оперативникам, что вечером 13 сентября из ее квартиры на улице Днепропетровской неизвестный грабитель похитил драгоценностей на кругленькую сумму.

"В полицию обратилась 39-летняя полицейский Елена Ерикова с сообщением о том, что в период с 7 до 8 вечера 13 сентября, неизвестный проник в ее квартиру, взобравшись по газовой трубе и взломав окно. Из жилища старшего инспектора ГУ МВД была похищена шкатулка с ювелирными изделиями и ручными часами из стали, наручные часы из стали с силиконовым браслетом фирмы Ulysse Nardin, золотой браслет, а также золотая монета "50 р.". Общий ущерб от действий вора составил 4 822 000 рублей." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает дерзкого вора-домушника, посмевшего обокрасть их коллегу на почти 5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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