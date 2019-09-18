2019-09-18T13:08:13+03:00
Происшествия

Ликвидированные в Кабардино-Балкарской Республике готовили теракт

Они собрали мощную бомбу, которую нашпиговали дюбель-гвоздями
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
В Кабардино-Балкарской Республике ликвидировали банду террористов.В Кабардино-Балкарской Республике ликвидировали банду террористов.
Изменить размер текста:

В Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по статьям за хранение оружия и взрывчатки и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемые в этих преступлениях были ликвидированы на месте при попытке вооруженного сопротивления.

Подозреваемые в этих преступлениях были ликвидированы на месте при попытке вооруженного сопротивления.

Подозреваемые в этих преступлениях были ликвидированы на месте при попытке вооруженного сопротивления.

- По версии следствия, 18 сентября 2019 года примерно в 5 часов утра в одном из зданий города Чегема сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике и регионального МВД были заблокированы двое лиц – членов религиозно-экстремистской группировки, по оперативной информации готовившихся к совершению преступлений на территории региона. На требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться указанные лица открыли огонь из огнестрельного оружия. В ходе возникшего боестолкновения нападавшие были ликвидированы ответным огнем. Из сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет, - говорится в сообщении СК России.

Террористы готовили бомбу

Террористы готовили бомбу

При осмотре места происшествия следователями были обнаружены два автомата, боеприпасы к ним, а также самодельное взрывное устройство. Бомба была нашпигована дюбель-гвоздями.

При осмотре места происшествия следователями были обнаружены автоматы, боеприпасы к ним.

При осмотре места происшествия следователями были обнаружены автоматы, боеприпасы к ним.

- Личности боевиков предварительно установлены. По предварительным данным, один из подозреваемых является жителем соседней республики 1999 года рождения, другой - местным жителем 1995 года рождения. По имеющимся данным, они намеревались совершить преступления террористической направленности на территории Республики, - сообщил представитель Информационного центра НАК Поляков Александр.

Спецоперация прошла в городе Чегем

Спецоперация прошла в городе Чегем

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Определены победители первого отраслевого чемпионата по Нефтехимии по стандартам WorldSkills
Черышев выложил фотографию из раздевалки после победы в Лиге Чемпионов над "Челси"
Четыре военнослужащих РФ пострадали в результате нападения браконьеров из КНДР
Курс доллара 18 сентября 2019 года поднялся до 64,42 рубля
Мещанский суд Москвы освободил Айдара Губайдулина из СИЗО
Эксперт оценил возможность списывать банкротам долги по штрафам ГИБДД
Минстрой будет собирать жалобы пострадавших от подтоплений
В России рассказали об уровне дохода для комфортной жизни на пенсии
Отцу Бритни Спирс простили издевательство над внуками
Комитет Госдумы одобрил новые ограничения на продажу спиртного
Американка установила рекорд, переплыв Ла-Манш 4 раза подряд
В Москве бомж угнал у местного жителя BMW
Первая встреча огромного питбуля и маленького котенка растрогала пользователей
Эксперт рассказал о характеристиках Х-101
Приговор Тверского суда Павлу Устинову был обжалован
Порошенко вновь не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
На Ямайке молния ударила в футболистов во время матча
Тегеран «категорически» отверг причастность к атакам в Саудовской Аравии
В Москве двое неизвестных с оружием ворвались в квартиру и избили 17-летнего подростка
Индийцу удалили 10-сантиметровый «рог дьявола»