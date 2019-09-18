Ликвидированные в Кабардино-Балкарской Республике готовили теракт

В Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по статьям за хранение оружия и взрывчатки и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемые в этих преступлениях были ликвидированы на месте при попытке вооруженного сопротивления.

Подозреваемые в этих преступлениях были ликвидированы на месте при попытке вооруженного сопротивления.

- По версии следствия, 18 сентября 2019 года примерно в 5 часов утра в одном из зданий города Чегема сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике и регионального МВД были заблокированы двое лиц – членов религиозно-экстремистской группировки, по оперативной информации готовившихся к совершению преступлений на территории региона. На требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться указанные лица открыли огонь из огнестрельного оружия. В ходе возникшего боестолкновения нападавшие были ликвидированы ответным огнем. Из сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет, - говорится в сообщении СК России.

Террористы готовили бомбу

При осмотре места происшествия следователями были обнаружены два автомата, боеприпасы к ним, а также самодельное взрывное устройство. Бомба была нашпигована дюбель-гвоздями.

При осмотре места происшествия следователями были обнаружены автоматы, боеприпасы к ним.

- Личности боевиков предварительно установлены. По предварительным данным, один из подозреваемых является жителем соседней республики 1999 года рождения, другой - местным жителем 1995 года рождения. По имеющимся данным, они намеревались совершить преступления террористической направленности на территории Республики, - сообщил представитель Информационного центра НАК Поляков Александр.