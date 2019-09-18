Геннадий Орлов: Через месяц Кокорин вольется в основную группу «Зенита»

- Голевая засуха у Азмуна закончилась? - обсуждаем матч с известным комментатором Геннадием Орловым.

- Практика показывает, когда форвард создает сам себе моменты, он должен забить. Это показательная история с Кержаковым. Он 12 матчей не забивал. Его ставил Юрий Андреевич Морозов центральным нападающим. И вот на 13-й матч Морозов ему сказал: если сегодня не забьешь «Спартаку», все, больше ставить не буду. И он забил. И превратился в лучшего российского голеадора. Если есть моменты, оно обязательно должен был прорвать эту неприятную традицию.

- «Зенит» на ходу — 1:1 на выезде это неплохо?

- Да. Семак, что мне понравилось, он все-таки готовился к Лиге чемпионов. Она не застала его врасплох. Очень хороший анализ соперников. «Лион» практически ничего не сделал в первом тайме. Это дома, при своих болельщиках, с такими известными не только во французском футболе нападающими. Там играет Мемфис Депай, многие большие команды его приглашают и просят. Очень здорово то, что Семак придумал с тремя центральными защитниками играть. И хорошо вошли в состав Осорио, новичок из Венесуэлы, который из «Порту» приглашен в аренду, и наш правый защитник, воспитанник ЦСКА Караваев. Он тоже очень уверенно вышел. Конечно, это говорит о том, что Семак как тренер растет, возмужал. Все-таки он молодой тренер. Не надо об этом забывать. И каждый такой ход укрепляет его авторитет и веру в самого себя. То, что он сделал, все правильно.

- Впереди сложные соперники – «Лейпциг» обыграл «Бенфику» - 2:0.

- Конечно. У немцев атак было больше, хотя они на чужом поле играли. Это говорит о сверхактивной игре. Переход от обороны к атаке. Это самая главная проблема. И там играет восходящая звезда Вернер, который два мяча забил. Это очень серьезно. «Бенфика» все время шла в атаку. Она пыталась. Но точнее были немцы. И все говорили еще до начала этих игр, что РБ «Лейпциг» - фаворит в группе. Сейчас они и вышли на первое место. Посмотрим, как дальше будет.

- Они лидируют в чемпионате Германии. С «Баварией» вничью сыграли (1:1).

- Да.

- Теперь ясно, кто наш главный соперник.

- Но и «Зенит» не мальчики для битья, как это было с некоторыми российским клубами. Здесь есть такая зацепка, надежда. «Зенит» 2 октября дома играет с «Бенфикой». Все-таки португальцы на выезде не так хороши. Тут есть какой-то шанс у «Зенита». Но надо усилить атаку. Надо, чтобы скорее набрал форму Азмун. И потом, Малком. Но он еще ко 2 октября не подойдет, это рано. А вот уже туда дальше, в конце октября он уже будет играть. «Зенит» будет очень серьезный для этих своих конкурентов. Так просто он не будет очки отдавать.

- А к концу года, возможно, и Кокорин уже наберет форму?.

- Да, я считаю, что полтора месяца ему хватит. Я думаю, если он здоров, а по моим данным, все-таки он в приличном состоянии, то где-то через месяц, я думаю, он вольется в общую группу. А может, даже и раньше. «Зенит» ведь тоже все просчитывает, раз они с ним переподписали контракт, значит, они владеют информацией. И чем быстрее он будет готов, тем лучше. Это конкуренция и Дзюбе. И даже не конкуренция, это подмена. Так правильней говорить пока. Подмена и Дзюбе, и Азмуну. Все-таки он нападающий. Те могут передохнуть, они же не могут все время тащить на себе.

- А когда он в клуб возвращается?

- Я думаю, на днях. А может, уже и здесь... Но это я уже сегодня выясню.