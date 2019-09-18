2019-09-18T15:39:07+03:00
Политика

Дмитрий Песков — о деле Устинова: Давайте дождемся рассмотрения апелляции

В Кремле прокомментировали приговор актеру
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Дмитрий Песков прокомментировал дело осужденного актера Павла Устинова.Дмитрий Песков прокомментировал дело осужденного актера Павла Устинова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле призвали не спешить с выводами по делу осужденного актера Павла Устинова, а дождаться результатов рассмотрения апелляции.

- Главное в этой ситуации то, что приговор был обжалован и будет апелляция, - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Вот это является единственным субстантивным элементом.

Накануне он рассказал, что Владимир Путин видео задержания Устинова, которое вызвало вопросы у многих общественных деятелей, не смотрел. В среду Песков уточнил, что с точки зрения закона имеет значение только позиция суда.

- Совершенно неважно, смотрели видео в Кремле или не смотрели. Видео смотрели, но это не является основанием для каких-то законных действий, - сказал он. - Единственное законное действие, которое имело место, это то, что была апелляция. Давайте дождемся с вами итогов рассмотрения этой апелляции.

При этом сам общественный резонанс, по его словам, значения не имеет.

- Мы принимаем к сведению позицию, которую заняли некоторые люди, - сказал Песков. - По сути, юридически в данном случае администрация президента не является адресатом для подобных воззваний, потому что ни президент, ни администрация президента не должны и не могут оказывать какое-либо влияние на суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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