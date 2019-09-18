Андрей Макаревич: Защита Павла Устинова поможет не только ему, но и - нам всем в завтрашней жизни
- Андрей, привет! Это Александр...
- Я вижу. (по определителю на телефоне.)
- Скажи, пожалуйста, вот мы посмотрели твое видеообращение по поводу ареста Павла Устинова. Ты собираешься еще какие-то шаги предпринимать?
- Нет, больше никаких шагов я просто не могу предпринимать. Потому что уезжаю на гастроли.
- Вот смотри - артисты выходят на авансцену, и после спектакля призывают поддержать Павла. А ты куда - по России едешь?
- Нет, не по России. Я еду в другую страну. Поэтому - вряд ли там это будет иметь смысл.
Андрей Макаревич - о защите Павла Устинова.Александр ГАМОВ
- Может быть, еще какую-то будешь петицию подписывать?
- Я подписал уже все, что можно.
- А как ты оцениваешь вообще всю эту кампанию? Поможет ли защита общественности этому молодому человеку?
- Я очень надеюсь, что это поможет не только этому молодому человеку, это поможет всем нам в завтрашней жизни.
- Твой прогноз? Что это даст, к чему это приведет?..
- Я не предсказатель и не Павел Глоба. Но что-то делать необходимо...
Задержание Павла Устинова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кто превращает «дело артиста Устинова» в новое «дело Голунова»
В интеллигенткой тусовке Москвы заговорили о «новом деле Голунова». Артисты столичных театров после спектаклей, раскланявшись, призывают зрителей поддержать своего коллегу - некоего Павла Устинова. Залы встают, растроганные такой солидарностью, аплодируют... Другие артисты просто записывают интернет-ролики в поддержку Устинова. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU