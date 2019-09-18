Андрей Макаревич: Защита Павла Устинова поможет не только ему, но и - нам всем в завтрашней жизни

- Андрей, привет! Это Александр...

- Я вижу. (по определителю на телефоне.)

- Скажи, пожалуйста, вот мы посмотрели твое видеообращение по поводу ареста Павла Устинова. Ты собираешься еще какие-то шаги предпринимать?

- Нет, больше никаких шагов я просто не могу предпринимать. Потому что уезжаю на гастроли.

- Вот смотри - артисты выходят на авансцену, и после спектакля призывают поддержать Павла. А ты куда - по России едешь?

- Нет, не по России. Я еду в другую страну. Поэтому - вряд ли там это будет иметь смысл.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/732751" frameborder="0"></iframe> Андрей Макаревич - о защите Павла Устинова.Александр ГАМОВ

- Может быть, еще какую-то будешь петицию подписывать?

- Я подписал уже все, что можно.

- А как ты оцениваешь вообще всю эту кампанию? Поможет ли защита общественности этому молодому человеку?

- Я очень надеюсь, что это поможет не только этому молодому человеку, это поможет всем нам в завтрашней жизни.

- Твой прогноз? Что это даст, к чему это приведет?..

- Я не предсказатель и не Павел Глоба. Но что-то делать необходимо...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/732651" frameborder="0"></iframe> Задержание Павла Устинова.

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