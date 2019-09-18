2019-09-18T16:26:30+03:00
Общество

Якутия в цифре

На территории республики больше 1,5 тысяч человек работают в IT-отрасли, а их продуктами пользуются в России и других странах
Антон БАЛУЕВ
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Фото предоставлено Пресс-службой Главы и Правительства Республики Саха (Якутия)Фото предоставлено Пресс-службой Главы и Правительства Республики Саха (Якутия)
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Вы когда-нибудь задумывались, где и как создаются увлекательные игры и полезные приложения? Можно сказать, где угодно, ведь главное в этом деле – мозги. Мы же знаем примеры, когда программисты ковали свой успех и первый миллион на кухне, или гараже.

И все же этим вопросом я заинтересовался, когда поздним сентябрьским вечером на улице Якутска пытался вызвать такси через известный всем агрегатор. Приложение необычайно долго искало свободную машину, потом сообщило, что она приедет через 9 минут…

Решил обратиться за помощью к местным – может, они знают, как быстрее добраться до аэропорта? А они знали! Первый же из редких прохожих посоветовал скачать inDriver.

-Мы тут все им пользуемся, и создано оно у нас, - добавил он.

Спустя несколько минут меня уже вез на черной Toyota Prius разговорчивый водитель.

Оказалось, что, хотя приложение и работает по аналогичной с другими такси-сервисами схеме, оно имеет пару существенных отличий. Первое: водитель платит 150 рублей агрегатору, и последующие 8 часов находится в системе поиска такси. Хочешь – вози, хочешь – отдыхай. Никакой кабалы и комиссионных. Второе: при заказе машины стоимость поездки заявляет не агрегатор, а клиент. Так что можно договориться с водителем доехать за приемлемые и ему и вам деньги – это не те ребята, которые могут в ожидании сговорчивого клиента полдня крутить ключи на пальце в аэропорту и на вокзале.

И, хотя как уже сказано, полезные IT-продукты можно сделать где угодно, я был удивлен тому, что в Якутии 1,5 тысячи человек заняты в IT-отрасли. Причем, это не только крупные компании, как, например, разработчик мобильных игр MyTona, в которой работают около 500 человек, а офисы находятся не только в Якутске, но и в других городах и странах. Есть много небольших компаний, которые только начинают свой путь в глобальном цифровом пространстве. А помочь им превратить стартап в большое дело призван IT-парк.

Фото предоставлено Пресс-службой Главы и Правительства Республики Саха (Якутия)

Фото предоставлено Пресс-службой Главы и Правительства Республики Саха (Якутия)

Он открылся в декабре 2018 года в центре Якутска по инициативе главы республики Айсена Николаева. Это первый IT-парк на Дальнем Востоке. Здесь работают амбициозные энтузиасты, которым республиканское правительство предоставило оснащенные оборудованием и мебелью рабочие площади по льготной цене, программу для ускоренного продвижения стартап-проектов. На сегодняшний день в IT-парке – больше 50 резидентов. Как сообщил министр инноваций, цифрового развития и информационных технологий республики Анатолий Семёнов, на долю Якутии приходится 75% экспорта IT-услуг на Дальнем Востоке. Задача министерства – продвигать созданные якутскими разработчиками продукты за пределы не только республики, но и страны.

Ну а творческую атмосферу создают сами резиденты. На одном из этажей IT-парка ко мне подкатил робот. Постояв вплотную секунду-другую, он изменил маршрут и продолжил заниматься своим делом – мыть пол. Его разработала компания VeDroid. По словам основателя стартапа и руководителя компании Николая Потапова, IT-парк хорош тем, что в нем есть условия для взаимодействия с другими резидентами и возможность заниматься разработками хоть в режиме 24/7.

«Братья» робота-уборщика уже отправлены на работу на предприятия России и Казахстана. Компания надеется договориться о поставках роботов аэропортам и жд-терминалам.

Наверное, все видели в соцсетях комичные публикации из серии «ожидание и реальность». Когда, например, интернет-магазин присылает не одеяние принца с рекламной картинки, а нищенский прикид.

Сейчас в якутском IT-парке активно развивается проект Boontar Live. Это онлайн-сервис, который помогает дистанционно продавать и покупать товары и услуги. У него есть сходство с соцсетями: пользователи общаются, участвуют в вебинарах в онлайн режиме. Его еще называют персональным «магазином на диване». Что делать, если вы хотите купить какую-нибудь вещь, а магазин находится в другой стране? Помощник, который живет там, сделает это за вас. И примерит, и проверит, и совет даст. То есть, станет вашими глазами и руками.

Фото предоставлено Пресс-службой Главы и Правительства Республики Саха (Якутия)

Фото предоставлено Пресс-службой Главы и Правительства Республики Саха (Якутия)

Идей у резидентов IT-парка много, и они готовы делиться ими с такими же энтузиастами.

17 сентября из Якутска в Улан-Удэ, а потом еще в 10 городов Дальнего Востока отправилась стартап-экспедиция. Она проходит при поддержке Фонда высоких технологий Дальнего Востока, VEB Ventures и Фонда развития инноваций Якутии. Участники экспедиции будут читать лекции, рассказывать про то, как создавали свои стартап-проекты. Предполагается, что ряд интересных проектов в этих городах получат финансирование из Фондов.

-Лучшие проекты мы повезём в Москву на Дни Дальнего Востока, которые традиционно проходят в декабре в Экспоцентре. А лучших мы профинансируем и будем продвигать дальше, на экспорт. На Дальнем Востоке есть не только земля, леса, алмазы и нефть, но и замечательные ребята, которые собирают умных роботов, создают игры, прекрасные приложения для агрегаторов такси, для «умного города» и много другого. Я считаю, что самое ценное, что есть на Дальнем Востоке - это люди. Больше 1,5 тысяч человек работают в этой экспортно-ориентированной отрасли, и наша задача - достичь показателя в 10 тысяч человек, - рассказал Анатолий Семёнов.

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