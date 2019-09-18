2019-09-18T18:31:45+03:00
Экономика

«Ингосстрах» стал генеральным спонсором Большого театра

Звезды Большого театра выступят в регионах. Это станет возможно благодаря новому спонсору Большого театра — компании «Ингосстрах»
Оксана ФОМИНА
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Торжественный момент: договор о сотрудничестве подписан!Торжественный момент: договор о сотрудничестве подписан!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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17 сентября был подписан договор о сотрудничестве между СПАО «Ингосстрах» и Государственным Академическим Большим театром России. На глазах у десятков журналистов свои подписи в Белом фойе главного театра страны поставили генеральный директор компании «Ингосстрах» Михаил Волков и генеральный директор Большого театра Владимир Урин. После подписания документа о намерениях директора обменялись ручками на память о событии.

- Я безмерно рад, что компания «Ингосстрах» приняла важное решение и стала нашим генеральным спонсором. Большой театр — это культурный бренд нашей страны, поэтому генеральный спонсор должен соответствовать статусу Большого. В «Ингосстрахе» мы полностью уверены. Важный момент, компания сама обратилась к нам с предложением стать генеральным спонсором, - подчеркнул Владимир Георгиевич. - Кстати, «Ингосстрах» уже не первый год наш партнер и мы рады дальнейшему сотрудничеству.

Действительно, Большой театр — один из символов высокого искусства во всем мире. У театра немало партнеров и еще больше желающих получить это право. Однако удается это далеко не всем.

- Большой театр России более 240 лет влияет на вектор развития оперы и балета во всем мире. Возможность поддержать Большой театр – огромная честь для «Ингосстраха, - говорит Михаил Волков. - Кроме того, наше сотрудничество отвечает взглядам компании на роль социально-ответственного бизнеса в жизни общества.

Сотрудничество между «Ингосстрахом» и Большим театром будет заключаться не только в поддержке уже существующих проектов театра. У обеих сторон серьезные планы, направленные на развитие классического искусства и на его популяризацию по всей стране. Во-первых, запланирован большой федеральный проект, в рамках которого звезды Большого театра выступят с постановками в регионах России. Это не обязательно будут полномасштабные гастроли театра, ведь далеко не каждая театральная сцена из-за своих технических возможностей сможет принять постановки ГАБТа. Артисты станут приезжать со специальными программами, а также вливаться в постановки региональных театров. Впереди кропотливая детальная проработка этой программы: гастрольный график главного театра страны расписан на три года вперед! Предполагается, что звезды Большого побывают в самых разных городах страны. В ближайшие планы, скорее всего, войдут Калининград (в 2023-м там откроется филиал Большого театра), Самара, Новосибирск. Кроме визитов звезд - в планах и «гастроли» выставок музея Большого театра.

Во-вторых, в планах социальная программа «Большой — детям». Ее цель дать возможность ребятам, как из детских домов, так и из многодетных семей, увидеть постановки главного театра страны, познакомиться с его историей и выдающимися артистами. Кроме того, компания «Ингосстрах» собирается учредить специальную премию сотрудникам театра.

В финале встречи Михаил Волков сделал изящный подарок Большому театру — фарфоровую статуэтку знаменитой примы Большого театра Майи Плисецкой работы императорского фарфорового завода.

- Я знаю, у вас немало статуэток. Пусть эта займет достойное место в коллекции.

Михаил Волков и Владимир Урин уверены, что сотрудничество будет долгосрочным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Волков и Владимир Урин уверены, что сотрудничество будет долгосрочным.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

«Ингосстрах» – лидер рынка страхования искусства, ежегодно он страхует свыше тысячи различных выставок. Компания регулярно поддерживает большие культурные проекты. В 2017-2018-м годах, например, благодаря ей стал возможен проект «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». В восьми городах страны прошли выставки, мультимедийные шоу, спецпроекты. В основу экспозиции вошли свыше 120 шедевров из коллекции Третьяковской галереи, Института Русского реалистического искусства и частных собраний.

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