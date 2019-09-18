Америка помогла вернуть похищенные 25 лет назад указы Николая II

В трудные времена Москву и Вашингтон опять сближает культура. Уходящий в октябре в отставку посол США в России Джон Хантсман преподнес на прощание очень ценный подарок - организовал церемонию передачи похищенных четверть века назад из России архивных документов. А именно - шестнадцати указов Николая II о присуждении императорских и царских орденов. Неизвестные поеступники вывезли их в 1994 году из Российского государственного исторического архива Санкт-Петербурга (стоимость каждого по страховой оценке в период следствия - порядка 3000 долларов), а через 10 лет они всплыли на аукционе.

Посол Джон Хантсман сделал прощальный подарок перед своей отставкойФото: Елена ЧИНКОВА

-В 2014 следственная служба Министерства внутренней безопасности США получила информацию от Министерства культуры РФ о том, что документы исторической важности выставлены на аукционе. Было установлено, что они подлинные. Разграбление культурных ценностей - один из старейших видов преступности, который распространился по всему миру, - рассказала региональный атташе службы Кэти Бэй, пообещав продолжить сотрудничество с Россией по поиску утраченных ценностей.

В трудные времена Москву и Вашингтон опять сближает культураФото: Елена ЧИНКОВА

-За 13 лет это уже пятая церемония передачи документов благодаря активной и заинтересованной позиции Министерства внутренней безопасности США. Эти материалы имеют огромное значение для изучения наградной системы Российской империи, биографии ее деятелей и генеалогии, - благодарил американцев принимавший документы обратно замглавы Росархива Андрей Юрасов.

А директор Департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов уточнил, что за 10 лет сотрудничества со Штатами в Россию удалось вернуть более 100 предметов. В частности, документы с подлинными автографами руководителей российского государства.

Неизвестные поеступники вывезли бумаги в 1994 году из Российского государственного исторического архива Санкт-ПетербургаФото: Елена ЧИНКОВА

До передачи их обратно в архив Джону Хантсману подробно рассказали, каким деятелям присуждал награды последний российский император. Например, фотографа царской семьи Александра Ягельского он удостоил Ордена святой Анны III степени.

- В настоящее время наши отношения переживают кризис доверия. И нет лучшего способа поднять его на новый уровень, чем делать такие шаги. Это подтверждает, что есть области, где США и Россия могут сотрудничать и действительно сотрудничают. И наша цель как дипломатов - создать такое доверие. Сегодня мы делаем маленький шаг в положительном направлении, и я был бы рад, если бы мы могли делать такие шаги каждый день. В таком случае через год мы бы уже продвинулись далеко вперед, - улыбнулся посол США в России.

А Андрей Юрасов на прощание заверил его, что теперь архив, где хранится 6,5 миллиона дел, оснащен самыми современными системами безопасности - вор не пройдет!