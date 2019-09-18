2019-09-18T18:33:32+03:00
Общество

В Москве открылся фестиваль российского YouTube

Если вы не успели, рассказываем, как прошло открытие фестиваля youtube-блогеров Divico [фото]
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Фестиваль идет с 18 сентября по 22 октября на ВинзаводеФестиваль идет с 18 сентября по 22 октября на ВинзаводеФото: Михаил ФРОЛОВ

Фестиваль youtube-блогеров Divico — ваш главный помощник понять, чем живут ваши дети. Лучшие блогеры российского YouTube расскажут, как устроен видеоблогинг и почему это так популярно. А еще здесь сделали выставку предметов культовых шоу — декорации, костюмы и косметику. Фестиваль идет с 18 сентября по 22 октября на Винзаводе. Если нет возможности сходить на встречу и увидеть все своими глазами, тогда смотрите наш фоторепортаж.

Это стена из серебряных кнопок. Так называется награда YouTube, которую выдают владельцу канала, набравшего 100 тысяч подписчиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это стена из серебряных кнопок. Так называется награда YouTube, которую выдают владельцу канала, набравшего 100 тысяч подписчиковФото: Михаил ФРОЛОВ

Выставка «История русского видеоблогинга» - главный центр притяжения фестиваля. Здесь выставлены и личные вещи бьюти-блогеров, и балалайка Стаса Давыдова, и балаклава Славы КПСС, и другие артефакты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выставка «История русского видеоблогинга» - главный центр притяжения фестиваля. Здесь выставлены и личные вещи бьюти-блогеров, и балалайка Стаса Давыдова, и балаклава Славы КПСС, и другие артефакты.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Дружко — ведущий популярной в нулевых программы «Необъяснимо, ног факт». В 2016-ом Дружко пережил вторую волну славы: в интернете разошлась его фраза «Сильное заявление. Проверять его я, конечно, не буду» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Дружко — ведущий популярной в нулевых программы «Необъяснимо, ног факт». В 2016-ом Дружко пережил вторую волну славы: в интернете разошлась его фраза «Сильное заявление. Проверять его я, конечно, не буду»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это портрет техноблогера Валентина Петухова. У него 7 млн подписчиков, и один из них выжег ему на память его портрет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это портрет техноблогера Валентина Петухова. У него 7 млн подписчиков, и один из них выжег ему на память его портретФото: Михаил ФРОЛОВ

Чехол для телефона блогера Юрия Дудя. Там написана фамилия популярного интервьюера Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чехол для телефона блогера Юрия Дудя. Там написана фамилия популярного интервьюераФото: Михаил ФРОЛОВ

Сухпайки — это визитная карточка канала Юрия Хованского. Блогер постоянно признавался в своем шоу RussianStand-up в любви к армейским сухпайкам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сухпайки — это визитная карточка канала Юрия Хованского. Блогер постоянно признавался в своем шоу RussianStand-up в любви к армейским сухпайкамФото: Михаил ФРОЛОВ

Это компьютер блогера Саши Спилберг. Это та самая девушка, которая в Госдуме объясняла значимость соцсетей для молодежи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это компьютер блогера Саши Спилберг. Это та самая девушка, которая в Госдуме объясняла значимость соцсетей для молодежиФото: Михаил ФРОЛОВ

Легендарный ковер с леопардовым окрасом, который использовал в своих роликах Макс +100500. На фестивале это одна из самых популярных локаций для селфи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Легендарный ковер с леопардовым окрасом, который использовал в своих роликах Макс +100500. На фестивале это одна из самых популярных локаций для селфиФото: Михаил ФРОЛОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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