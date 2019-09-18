В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост через Днепр: мужчина открыл стрельбу

На мост Киева через Днепр в эти минуты съезжаются полицейские машины, автомобили других спецслужб, «скорая». Несколько часов назад в один из полицейских участков позвонил неизвестный и сообщил, что планирует подорвать сооружение. Чтобы проверить эту информацию, сотрудники украинской полиции выехали на место. На середине моста увидели белый автомобиль. Водитель оставил его прямо на проезжей части, а сам находится рядом. Местные СМИ сообщают, что мужчина ведет себя агрессивно, грозится подорвать мост, размахивает оружием. Несколько раз он выстрелил в воздух.

- Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовка к террористическому акту , - приводит слова начальника полиции Киева Андрея Крищенко пресс-служба полиции.

В ведомстве сообщили, что помимо моста «телефонный террорист» грозился подорвать некоторые государственные учреждения. Какие именно, не уточняется.

В Киеве перекрыли мост из-за угроз взрыва.

RT стали известны приметы мужчины, из-за которого перекрыто движение на мосту для автомобилей и метро. У него длинные волосы, рост — около 180 сантиметров. Ориентировочно мужчине около 35 лет. Личность его пока не установлена. На месте работают спецслужбы. Водители, которые успели проехать по мосту до того, как движение перекроют, рассказывают в соцсетях, что мужчина одет в камуфляж, на голове у него берет.