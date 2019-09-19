2019-09-18T21:37:40+03:00
Спорт

Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура Лиги Европы по футболу ЛЕ 2019/2020

Футбол, матч Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 19 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура Лиги Европы по футболу ЛЕ 2019/2020
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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ЦСКА сыграет свой первый матч в еврокубках.ЦСКА сыграет свой первый матч в еврокубках.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты московского ЦСКА подходят к старту в Лиге Европы в проблемных кондициях. Официально у команды - восемь травмированных игроков. Так что стартовый состав на первый поединок армейцев в Лиге Европы предсказать не берется вообще никто. Наставнику столичного клуба Виктор Ганчаренко предстоит выставить такое сочетание игроков, которое позволит начать евросезон с победы. Каким будет оно - никто не знает. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019.

Статистика личных встреч Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019

Команды еще ни разу не играли между собой.

Прогнозы букмекеров на матч Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019

У ЦСКА чуть больше шансов на победу.

Прогноз на матч Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019

ЦСКА одержит победу над "Лудогорцем", либо же будет ничья.

Время начала матча Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019

Матч Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019 года в 22:05 по московскому времени.

Где смотреть матч Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Лудогорец - ЦСКА можно посмотреть 19 сентября и начнется в 21:50 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019

Трансляция матча Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 21:50 по московскому времени.

Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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