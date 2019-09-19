Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура Лиги Европы по футболу ЛЕ 2019/2020
Футболисты московского ЦСКА подходят к старту в Лиге Европы в проблемных кондициях. Официально у команды - восемь травмированных игроков. Так что стартовый состав на первый поединок армейцев в Лиге Европы предсказать не берется вообще никто. Наставнику столичного клуба Виктор Ганчаренко предстоит выставить такое сочетание игроков, которое позволит начать евросезон с победы. Каким будет оно - никто не знает. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019.
Статистика личных встреч Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019
Команды еще ни разу не играли между собой.
Прогнозы букмекеров на матч Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019
У ЦСКА чуть больше шансов на победу.
Прогноз на матч Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019
ЦСКА одержит победу над "Лудогорцем", либо же будет ничья.
Время начала матча Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019
Матч Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019 года в 22:05 по московскому времени.
Где смотреть матч Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019
Прямую видеотрансляцию матча Лудогорец - ЦСКА можно посмотреть 19 сентября и начнется в 21:50 по московскому времени на Матч ТВ.
Трансляция матча Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019
Трансляция матча Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 21:50 по московскому времени.
Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU