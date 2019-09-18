Зачем и кому нужен «бунт клириков»?

В начале этой недели в сети появилось «открытое письмо», в котором ряд священнослужителей призвали пересмотреть приговоры по так называемому «московскому делу». Речь идет об участниках несогласованных акций протеста в столице России в конце июля – начале августа. Первоначально, 17 сентября его подписали около 40 священнослужителей, к вечеру 18-го число подписантов перевалило за сотню.

Сейчас очень синхронно и параллельно, возможно и скоординировано развернуто сразу несколько мощных кампаний по оказанию давления на власти (а ля «Я/Мы Голунов»). Артисты, режиссеры, танцоры, блогеры и их фолловеры и прочая культур-тусовка ультимативно требует признания невиновным неизвестного артиста Павла Устинова, чье задержание обернулось вывихом плеча то ли для ОМОНовца, то ли для росгвардейца. Прогрессивная мировая общественность по-прежнему призывает остановить «репрессии». Даже суперизвестный гомосексуалист Стивен Фрай, зарекомендовавший себя ярым русофобом и его коллеги по цеху (или ориентации) в США и Великобритании требуют. Почему-то даже не от российских судов, а от российских властей (решения своих судов они почему-то не критикуют, а смиренно исполняют – прим. авт.).

Но даже на этом общем фоне письмо церковников из РПЦ (не надо путать с РПЦ как таковой) весьма сильно выделяется. Опубликованное на либеральном ресурсе «Правмир», оно потрясает нецерковным характером написанного.

- Мы хотим выразить надежду на то, что российские граждане будут жить с доверием к судебной системе, которая будет справедлива и беспристрастна независимо от социального, экономического и политического статуса подозреваемого или обвиняемого. Суд должен быть способным защитить гражданина от произвола исполнительной власти и силовых структур, в противном случае само его существование превращается в декорацию и формальность, - пишут авторы письма в одном месте и поучают в другом. - Судебные разбирательства не должны носить репрессивный характер, суды не могут быть использованы как средство подавления несогласных, применение силы не должно осуществляться с неоправданной жестокостью.

- Мы выражаем обеспокоенность тем, что вынесенные приговоры в большей степени похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых, - оценивают они решения судов в своем «открытом письме» и даже в открытую, что называются, «оказывают давление» на суд, предлагая ему сделать так, как они хотят. - Мы надеемся, что с других фигурантов дела, которые ожидают суда и не обвиняются в насильственных действиях (в частности с Алексея Миняйло…), будут сняты обвинения, и они окажутся на свободе в ближайшее время.

Но не забывают и об уже осужденных: «Мы, священники Русской православной церкви, каждый от своего имени, считаем своим долгом выразить убеждение в необходимости пересмотра судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду фигурантов».

Под письмом подписи как священнослужителей храмов РПЦ как на территории России, так и Белорусской православной церкви, храмов в Мадриде, Вене, других столицах и городах Западной Европы. И это весьма важный фактор, о чем поговорим ниже.

Пока же заметим, что господа священнослужители, безусловно, имеют право на выражение своего мнения, но как граждане РФ или иных государств. Но они делают упор именно на свой священнический сан («Мы, священники»), явно забыв, что в нашей стране церковь отделена от государства и не должна вмешиваться в светские, тем паче, государственные дела. Это, не говоря уже о том, что дело церкви – спасать души своих прихожан, показывая им пример в их частной жизни, сострадать, утешать. И, конечно же, молиться. Но не поучать государственные институты.

И, кстати, возмущение священнослужителей почему-то не вызвало в свое время ни осуждение «Пусси Райот», ни бомбардировки Донбасса и гибель мирных граждан на Донбассе. Нет, они, безусловно, молятся за мир и прекращение конфликта на востоке Украины, но, грубо говоря, молиться за это обязала РПЦ. А вот чтобы выступить против убийства детей Донбасса, никто из них вроде бы никаких писем не писал. Как, впрочем, и вся та «богемная» (в этом слове просто просится фрикативное «г») тусовка, которая сейчас усиленно «топит» за артиста Устинова. Наверное, у координаторов подобных атак тогда не было такого опыта?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/732817" frameborder="0"></iframe> Звёзды российского кинематографа выступили в поддержку Павла Устинова.

Но в случае с письмом клириков и иереев обращает на себя внимание еще одно очень немаловажное обстоятельство. Скорее, даже очень важное.

Буквально на днях, 14 сентября глава западноевропейских приходов русской традиции архиепископ Иоанн (Реннето) направил патриарху Кириллу прошение о принятии его под юрисдикцию РПЦ. В документе говорилось и о том, что большинство находящихся под его руководством приходов и мирян «высказались в поддержку проекта канонического присоединения к Московскому Патриархату». Архиепископия западноевропейских приходов, называемая еще «Русским экзархатом», имеет сложную историю. Она была основана в 1921 году и объединила приходы, сформированные в основном беженцами из России после Гражданской войны. В 1930 г. ее временный глава архиепископ Евлогий попросил Константинопольский патриархат временно принять его и приходы в свою юрисдикцию, пока в СССР не наступят «нормальные условия жизни Русской Православной Церкви». В 1945, по окончании Второй Мировой войны по просьбе Евлогия «Русский экзархат» перешел в юрисдикцию Московской патриархии, но был сохранен как экзархат. Но по смерти Евлогия большинство приходов вернулось под крыло Константинопольского патриархата, сохранив свой статус храмов «Русского экзархата».

Однако, прошлой осенью патриарх из Стамбула Варфоломей, носящий наименование Константинопольского и имеющий статус Вселенского, решил упразднить «Русский экзархат. Практически сразу после этого он выписал томос о создании новой православной церкви Украины (ПЦУ/СЦУ), и это решение не признала ни одна из канонических конфессий, равно как и канонический статус нового религиозного образования на Незалежной. То ли из чувства мести, то ли аппетит разыгрался, но по решению Варфоломея все приходы Западноевропейской Архиепископии должны были перейти непосредственно под управление Константинопольского патриархата. Что, мягко говоря, не понравилось, ни священнослужителям западноевропейских приходов, ни их пастве.

В конце августа Варфоломей направил архиепископу Иоанну «отпускную грамоту» о том, что он больше не управляет структурой и недействительности всех решений ее руководящих органов. Иоанн же заявил, что решение Константинополя недействительно ни по церковным, ни по французским законам, а зарегистрирована Архиепископия именно в этой стране. И уже 7 сентября в Париже прошла Генассамблея Архиепископии русских приходов в Западной Европе, на которой обсуждали вопрос о воссоединении с Москвой. Две трети, необходимые для принятия решения не набрали, но именно за этот путь проголосовали 104 из 179 (более 58%) участников форума.

Очевидно, что далее приходы уже сами будут определяться с этим вопросом. Похоже, что в РПЦ согласны с таким вариантом при общем положительном решении о принятии «Русского экзархата» в свое лоно.

- Сколько приходов присоединится — говорить преждевременно. Сейчас речь идет только об обращении владыки Иоанна. Кто к нему присоединится? Мы можем предположить, исходя из голосования, которое недавно было. Две трети не набрали, но больше половины высказались за — это большая часть Архиепископии. – заявил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. - Все это живые, значимые приходы, они играют большую роль в духовной жизни Западной Европы.

Более того, этот процесс уже пошел.

- Парижский храм Александра Невского на рю Дарю решил присоединиться к РПЦ, - написала в своем ЖЖ моя бывшая однокурсница, журналистка из Франции Татьяна Масс. - Прихожане во время воскресной литургии 15 сентября – впервые за долгое время начавшие поминать Святейшего Патриарха всея Руси Кирилла, плакали от радости – и это, действительно, огромная радость: вновь вместе, вновь одна церковь.

И тут, очень кстати – для противников РПЦ, для сторонников Варфоломея и самого старца из Стамбула – этот «бунт клириков» с их открытым письмом. Где Россия и такая, и эдакая, и в анфас, и в профиль репрессии, репрессии, репрессии. И нарушения прав человека. А если на авторов и подписантов письма будет наложено еще и какое-то церковное наказание (хотя бы за то, что вышли за рамки своей компетенции), то для тех, кто хочет торпедировать процесс присоединения и вызвать страх в приходах Западной Европы, будет еще лучше.

Так что и с этой стороны тут никаким христианством не пахнет, а чистая политика. Или, вернее, политиканство. В чем Варфоломей давно преуспел. Равно как и в обмане, от которого сейчас недоумевает обманутая томосом Украина. Не исключено, кстати, что это «письмо» может стать пробой пера и для начала реализации гораздо более стратегического проекта – попытки раскола самой РПЦ, поперек горла вставшей и у западных демократий, и у российских либералов. Не случайно, наверное, сие воззвание появилось именно на либеральном ресурсе, к которому весьма лояльно относятся российские же либералы.