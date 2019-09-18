2019-09-18T23:54:11+03:00
Спорт

Под присмотром Хабиба Нурмагомедова в Париже "ПСЖ" разгромил 3:0 мадридский "Реал"

Любимый клуб чемпиона UFC проиграл первый матч в Лиге Чемпионов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Анхель Ди Мария дважды забил в первом тайме в ворота "Реала".Анхель Ди Мария дважды забил в первом тайме в ворота "Реала".Фото: REUTERS
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В Париже в среду, 18 сентября, Лига Чемпионов стартовала для мадридского "Реала" и французского "Пари Сен-Жермен". Этот матч - по-настоящему крутая афиша для поединка любой стадии еврокубков. А тут - команды оказались уже прямо в одной группе и вышли волей жребия друг против друга в первой же игре нового сезона ЛЧ.

И счет в поединке был открыт уже на 15-й минуте матча. Под паса Берната открылся Анхель Ди Мария и в ближнем бою легко переиграл вратаря "Реала" Тибо Куртуа. Так счет стал 1:0 - мяч был забит из пределов штрафной, шансов отбить у бельгийского кипера было мало.

Но проходит чуть меньше 20 минут и парижане удваивают свое преимущество! После комбинации на фланге соперника "ПСЖ" вывел в штрафную под удар Ди Марию. И аргентинец на противоходе поймал вратаря "Реала" - 2:0. Через пару минут гостям удается каким-то чудом отыграть один мяч. Гарет Бэйл ворвался в штрафную и забил ответный мяч. Но радость была недолгой - после просмотра ВАР стало ясно - у валийца была игра рукой.

И первый тайм продолжился и завершился при счете 2:0 в пользу "Пари Сен-Жермен". А Ди Мария стал первым в истории игроком, который забивал дважды в ворота двух топ-грандов Испании - "Реала" и "Барселоны".

Внезапно в начале второго тайма выяснился любопытный факт. На одной из центральных трибун стадиона "Парк де Пренс" сидел Хабиб Нурмагомедов. Он "засветился", выйдя в прямой эфир личного Инстаграма. Вообще-то Хабиб давно известен как хороший знакомый Криштиану Роналду, который играл много лет за "Реал". Но в тот вечер португалец был в столице Испании, да и в майке туринского "Ювентуса". Однако же любовь к "Реалу" у Хабиба осталась.

И при счете 0:2 Нурмагомедов, завершая свой эфир, сказал зрителям:

- Мы все ждем, когда "Реал" тут проснется.

Однако время шло, но мадридский "Реал" так все никак и не просыпался. А сам же Хабиб в это время в личном Инстаграме постил свой "фотоулов" с футбола. В частности - фотографию с Дэвидом Бекхэмом.

khabib_nurmagomedovkhabib_nurmagomedov
Legendary @davidbeckham
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В добавленное время парижане забили третий мяч в ворота соперников, окончательно их добив. В итоге мадридский "Реал" проиграл свой первый матч в Лиге Чемпионов нынешнего сезона в Париже со счетом 0:3. А Хабиб, наверное, навестит во 2 туре своего доброго знакомого Криштиану Роналду уже в Турине на игре против "Байера".

Матчи 2 тура для этих команд пройдут 1 октября. В Стамбул поедет "ПСЖ" на игру с "Галатасараем", а вот "Реал" дома сыграет против бельгийского "Брюгге".

ИСТОЧНИК KP.RU

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