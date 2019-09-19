2019-09-19T01:21:58+03:00
Звезды

Похудевшая на 15 кило Анна Михалкова выглядит моложе младшей сестры

Наследницы Никиты Михалкова сделали совместное селфи
Ирина СУХАНОВА
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Анна Михалкова похудела на 15 килограммов. Фото: Инстаграм.Анна Михалкова похудела на 15 килограммов. Фото: Инстаграм.
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Анна Михалкова поделилась в Инстаграме совместным селфи с сестрой. На снимке наследницы режиссера Никиты Михалкова позируют щека к щеке: 45-летняя Анна рядом с 32-летней Надеждой.

- Хорошо иметь старшую сестру! Так я считаю! – шутливо подписала снимок Надежда.

Актриса имела в виду, что, когда есть старшая сестра, младшая на ее фоне всегда будет выглядеть молодой и красивой. Особенно если разница между сестрами составляет 13 лет. Но эффект получился неожиданным: поклонники посчитали что Анна на снимке выглядит моложе Надежды. Возможно, все дело в том, что Михалкова-старшая за последнее время сильно похудела. А, возможно, причина в ярком вечернем макияже Надежды, добавившем ей возраста.

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Хорошо иметь старшую сестру! Так я считаю! @nadiamixalkova
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«Старшая выглядит моложе чем младшая. Как так получилось?» «У вас теперь не поймешь, кто моложе, кто старше. Круто!», - пишут поклонники в комментариях.

Анна Михалкова действительно, расставшись с лишними килограммами, совершенно преобразилась. Актриса похудела на целых 15 килограммов – и словно скинула вместе с ними 15 лет. При этом старшая дочь Никиты Михалкова признавалась, что худеть она начала вовсе не из-за желания стать стройнее – ее вынудили проблемы со здоровьем.

- Не было какого-то специального решения, гипертония мне помогла. Это была необходимость: сбросить вес, чтобы стабилизировать давление, - говорила Анна. - Я занялась спортом, еще все это проходило на нервной почве — и похудела. Сейчас в моей жизни нет никакого ЗОЖ.

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Во-первых, это красиво.....
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Актриса перешла на сбалансированное питание и исключила из рациона сладкое, жирное и мучное. Как рассказывала Михалкова, тяжелую пищу она ест только до 15.00, а вечером ограничивается салатом или стаканом кефира. Раз в неделю Анна устраивала разгрузочные фруктовые дни: целые сутки питалась только фруктами, в основном ананасами и ли грейпфрутами. Запивать «фруктовые» дни нужно зеленым чаем без сахара, овощными соками и водой в неограниченных количествах. Результат превзошел все ожидания: уже через пару месяцев актрисе пришлось полностью поменять гардероб.

К слову, Надежда Михалкова тоже как-то поделилась в Инстаграме совместной фотосессией с сестрой, глядя на которую поклонники сделали вывод, что Надежда курит. На черно-белом снимке Михалкова-младшая позирует с сигаретой в руке. Подписчики пристыдили актрису за вредную привычку и призвали ее немедленно попрощаться с никотином.

ИСТОЧНИК KP.RU

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