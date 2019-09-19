43 часа в неделю: школьники впахивают побольше родителей!

Почти три недели, как школьникам выдали расписание на новый учебный год. И многие уже успели столкнуться с трудностями. Контрольная по математике в первый учебный день. Или урок химии после физкультуры - тоже не сахар. Чего уж говорить про семь уроков в третьем классе…

А родители недоумевают - что это дети не бегут в школу со всех ног? Почему они учатся плохо и в кружки ходить не хотят? Все дело в перегрузках: фактически у детей уходит сперва по 7 - 8 часов на уроки, а потом еще 2 - 3 часа занятий вне класса.

Понедельник - день тяжелый

В теории вся учебная (и внеучебная!) нагрузка в школе регламентирована СанПиН 2.4.2.2821-10 «Требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (см. таблицы).

Так, максимальное число уроков в день зависит от возраста учеников. А в четверг или пятницу положен облегченный день! В понедельник сложных предметов тоже быть не должно, чтобы дети могли вернуться в ритм после выходных.

Контрольные и проверочные могут быть только на 2 - 4-м уроках и не больше одной в день. Сложные предметы - геометрия, физика или химия - не должны стоять первым уроком и после физкультуры. «Оптимум умственной работоспособности у детей приходится на интервал 10 - 12 часов... Поэтому в расписании уроков для обучающихся 1-й ступени основные предметы должны проводиться на 2 - 3-м уроках, а для обучающихся 2-й и 3-й ступеней - на 2 - 4-м уроках», гласит СанПиН.

Какой там хор, какие танцы?!

Вся продленка и дополнительные занятия также должны вписываться в установленные СанПиНом временные рамки. Так, первоклашки не должны заниматься больше 21 академического часа в неделю! И это включает как уроки, так и внеклассные занятия.

«Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки», гласит пункт 10.5 СанПиНа.

То есть, если у ребенка 4 урока в день при пятидневке, у вас осталось 45 минут в неделю, которые можно потратить на хор или танцы. Понятно, что любые мало-мальски серьезные занятия требуют больше времени. Но такие нагрузки не по возрасту могут отразиться на детском здоровье.

7 уроков на все не хватает

В 10 - 11-х классах теория с практикой расходится еще сильнее. У старшеклассников времени в учебной неделе больше - 34 часа и не больше 7 уроков в день. Как же сюда впихнуть факультативы по профильным предметам и подготовку к ЕГЭ?

Получается, что ради подготовки к ЕГЭ по математике надо выкидывать из программы что-то другое. Дети ведь не биороботы, чтобы в 16 - 17 лет столько впахивать! А учебная неделя у них будет побольше, чем у взрослых. Если сложить только рекомендуемую нормами максимальную нагрузку, то получится 43 полных часа в неделю: 34 урока плюс 3,5 часа на домашнее задание в день. А у родителей рабочая неделя - 40 часов! И то к пятнице выжатые как лимон...

И это только на бумаге, а в жизни школьники вкалывают куда больше. Учителя разводят руками: без нарушений учебную программу в расписание не впихнуть. Но почему за это должны расплачиваться дети?