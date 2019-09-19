Генерал Пентагона Данфорд признал потерю превосходства НАТО над Россией

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО теряет военное превосходство над Россией, так как Россия "ведет себе все увереннее", а потому предложил членам альянса "приступить к пересмотру своей стратегии по сдерживанию Москвы".

- Западный военный блок потерял превосходство над возрождающейся Россией. Необходимо вести планирование, происходящее внутри НАТО, более последовательным и предпринимать коллективные усилия по совершенствованию сил и средств, - заявил Данфорд.

Отметим, что заявление американского генерала прозвучали для СМИ после заседания военного комитета НАТО, которое проходило в Словении.

Обычно американские военные начинают нытье в СМИ во время решений по бюджету на оборону. Но тут совсем другое дело.

Во-первых, Россия как-то незаметно для США перевооружилась новейшим гиперзвуковым оружием, которое поставило под сомнение эффективность глобальной противовоздушной обороны НАТО. Во-вторых, многие члены альянса стали поглядывать на комплексы ПВО, которые успешно продвигает на экспорт Россия. Появились на Западе и смелые политики, которые открыто говорят о "бессмысленности участия в военных маневрах и учениях альянса против России, которая сама ушла из Европы и никому не угрожает".

- Зачем платить 2 процента валового внутреннего продукта НАТО за эфемерную безопасность НАТО, которое просто навязывает всем свое неэффективное оружие, - такие вопросы все чаще можно услышать от политиков в Германии, где умеют считать деньги.

В ответ Пентагон не находит ничего оригинальнее, чем снова использовать свой административный ресурс. Но военным США становится все труднее навязывать странам Европы свое устаревшее вооружение и технику. Ведь амбиции Америки обходятся Старому Свету все дороже и дороже.