2019-09-19T10:34:21+03:00
В мире

Генерал Пентагона Данфорд признал потерю превосходства НАТО над Россией

Американские военные пытаются своей риторикой в СМИ надавить на европейские страны, которые больше не хотят платить за чужие амбиции
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Джозеф ДанфордДжозеф ДанфордФото: REUTERS
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Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО теряет военное превосходство над Россией, так как Россия "ведет себе все увереннее", а потому предложил членам альянса "приступить к пересмотру своей стратегии по сдерживанию Москвы".

- Западный военный блок потерял превосходство над возрождающейся Россией. Необходимо вести планирование, происходящее внутри НАТО, более последовательным и предпринимать коллективные усилия по совершенствованию сил и средств, - заявил Данфорд.

Отметим, что заявление американского генерала прозвучали для СМИ после заседания военного комитета НАТО, которое проходило в Словении.

Обычно американские военные начинают нытье в СМИ во время решений по бюджету на оборону. Но тут совсем другое дело.

Во-первых, Россия как-то незаметно для США перевооружилась новейшим гиперзвуковым оружием, которое поставило под сомнение эффективность глобальной противовоздушной обороны НАТО. Во-вторых, многие члены альянса стали поглядывать на комплексы ПВО, которые успешно продвигает на экспорт Россия. Появились на Западе и смелые политики, которые открыто говорят о "бессмысленности участия в военных маневрах и учениях альянса против России, которая сама ушла из Европы и никому не угрожает".

- Зачем платить 2 процента валового внутреннего продукта НАТО за эфемерную безопасность НАТО, которое просто навязывает всем свое неэффективное оружие, - такие вопросы все чаще можно услышать от политиков в Германии, где умеют считать деньги.

В ответ Пентагон не находит ничего оригинальнее, чем снова использовать свой административный ресурс. Но военным США становится все труднее навязывать странам Европы свое устаревшее вооружение и технику. Ведь амбиции Америки обходятся Старому Свету все дороже и дороже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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