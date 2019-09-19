«Он лежал в луже крови и мяукал»: на Патриарших прудах москвичка до полусмерти избила кота и выбросила его в окно

То что пережил Котофей, никакому коту не пожелаешь. Его историю случайные прохожие, которые буквально вытащили бедолагу с того света, до сих пор рассказывают со слезами на глазах, а ветеринары, к которым он попал признаются: такого букета повреждений у одного животного на своем веку не видели.

А произошло все в самом центре Москвы на Патриарших прудах. Поздно вечером сотрудники юридической конторы вышли из офиса и услышали крики, доносящиеся из соседнего дома.

- Я подняла глаза вверх и увидела в окне на четвертом этаже женщину, которая была явно не в себе. Через несколько секунд она высунулась наружу и со всего размаха выбросила кота на улицу. Следом полетело зеркало и еще какая-то посуда, - рассказала "Комсомолке" очевидец, Ксения Потехина.

Котика выкинули из этого окнаФото: Личный архив

Ксюша признается: вместе с коллегой они так растерялись, что несколько минут не решались подойти к коту, который лежал на тротуаре в огромной луже крови.

- Я его глаза никогда не забуду. Он пристально смотрел на меня и даже не моргал. Изо рта и носа лилась кровь, - вспоминает Ксюша.

Женщина вместе с коллегой решили: беднягу во что бы то не стало нужно спасти. Они положили кота в коробку, вызвали такси и поехали в ближайшую ветеринарную клинику.

- Не жилец, - развели руками врачи.

Но Ксюша и ее коллега Лилия уговорили ветеринаров прооперировать беднягу.

Котофею сделали уже две операцииФото: Личный Архив

- Когда врач спросил, что случилось, то мы ответили, мол кота выбросили из окна. Это уже потом результаты экспертизы показали, что травмы он получил еще до этого. Проще говоря, эта живодерка сначала избила его до полусмерти, а потом таким жестоким способом попыталась избавиться от питомца, - возмутилась Ксения.

Читать заключение врачей людям с неустойчивой психикой мы не советуем.

- Политравма, шок, ушиб легких, легочное кровотечение, контузия внутренних органов брюшной полости, дистальный эпифизарный поперечный перелом правого бедра, перелом позвоночника, перелом грудины, множественные переломы фаланг пальцев грудных конечностей, обширные подкожные гематомы в области груди и живота, вывих челюсти с подозрением на разрыв/растяжение капсулы нижнечелюстного сустава, фрактуры трех клыков, рваные раны губ и кожи у основания хвоста.., - говорится в экспертизе.

Но безнадежный пациент пошел на поправку.

- Пока котик лежал в стационаре, где мы каждый день его навещали, я написала заявление в полицию. Каково же было мое удивление, когда через месяц пришел отказ в возбуждении уголовного дела. Я, конечно, написала жалобу в прокуратуру, - рассказала Ксюша.

Беднягу спасли случайные прохожиеФото: Личный Архив

В среду, 18 сентября, уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» все-таки возбудили. В ближайшее время 36-летней Татьяне Карканитце предъявят обвинение. Объяснить, что же произошло в тот день, женщина не смогла. Живодерке грозит до трех лет лишения свободы.

- Она в этом доме живет в квартире мужчины. Это он хозяин кота. Мы несколько раз с ним говорили, но он ничего не объясняет, говорит только, что мы портим им жизнь, - рассказала Ксения.

Котофею сделали уже две операции. После выписки из стационара его приютила коллега Ксении, Лилия Ерыганова.

- Вы себе даже не представляете, насколько это ласковый котик. Сколько ему лет, мы так и не знаем, но он породистый — экзот. Как вообще можно было его ударить я не понимаю, - рассказала Лилия. - Сейчас он живет у меня и о полном выздоровлении говорить пока рано. Из-за перелома позвоночника пока он ходит только на двух передних лапах. Но врачи говорят, что шансы на восстановление двигательной активности есть.

В ближайшее время Котофею предстоит еще одна операция. Все расходы на лечение неравнодушные москвички взяли на себя.

«Комсомолка» следит за ходом расследования.