«Я бы в бизнес пошел, пусть меня научат»: Как правильно построить свое дело, разбирая самые успешные практики

Не секрет, что Москва - самый удобный город России для предпринимателей. В том числе и благодаря мощной системе льгот и субсидий, которые могут получить представители малого и среднего бизнеса. Их основную часть генерирует Департамент предпринимательства и инновационного развития (ДПИР) Москвы.

В столице сейчас находятся 12,4% всего малых и средних предпринимателей (МСП) России - более 721 тыс. субъектов. Малый бизнес столицы обеспечивает работой более 2,64 млн человек, что составляет более 37% от общей численности, занятых в городе.

Многие в какой-то момент начинают задумываться о том, что «хватит работать на чужого дядю», пора бы начать строить и собственное дело. Либо же на каком-то этапе бизнес можно попытаться развивать параллельно с основной работой, а уже если все пойдет, как надо...

1. С чего начать? Как правильно зарегистрировать ИП и собственную компанию? Какие ошибки не стоит делать на первом этапе? Вопросов много. А ответы на них можно найти в 15 Центрах услуг для бизнеса (ЦУБ), которые сегодня работают во всех округах Москвы. Их работу курирует ГБУ «Малый бизнес Москвы» (оно входит в структуру ДПИР).

Все услуги здесь оказывают совершенно бесплатно.

В 2018 году специалисту ЦУБов оказали более 100 тысяч (!) консультаций. Самые востребованные темы - регистрация бизнеса, какие существуют виды городской поддержки, налоги, бухгалтерия.

2. Кроме того, при системе ЦУБ существует Штаб защиты бизнеса, в который можно жаловаться, если у предпринимателей возникают сложности с теми или иными городскими или государственными органами - проволочки, волокита и все в таком роде.

3. Учиться, как известно, никогда не поздно. Тем более, если в процессе обучения начинающему предпринимателю объяснят тонкие механизмы бизнеса на примере лучших, успешных практик. Для этого ГБУ «Малый бизнес Москвы» регулярно проводит семинары, тренинги, массовые предпринимательские форумы. Любой желающий может записаться в «Стартап-школу МБМ» (обучение прошли уже более 3 тысяч человек), «Онлайн-Академия МБМ» (в ней зарегистрировано более 13 тысяч человек), стать участником «Бизнес-уикэндов» (40 тысяч обученных). Еще раз: все это не будет стоить вашему бюджету денег, это бесплатные услуги!

Вся полезная информация собрана на сайте mbm.mos.ru. Здесь же можно записаться на обучающие программы.