Нужны ли нам контрольные по Queen, Цою и Nirvana

Российский Минкульт вместе с Минпросветом РФ разработал проект «Культурный норматив школьника» — это двухсотстраничный труд, представляющий собой методические рекомендации для школ, составили российские ученые, историки, искусствоведы, педагоги, киноведы.

Помимо всего прочего, учителям предлагается обратить внимание на видных современных музыкантов, режиссеров и других деятелей культуры, творчество которых до этого на уроках не проходили. К примеру, «Богемскую рапсодию» великого Фредди Меркьюри без оглядки на его ориентацию. Или нонконформистские хиты группы «Машина времени». Или Владимира Высоцкого с пламенным манифестом «Я не люблю». Интересно, как на это отреагируют современные дети, слушающие Фейса, Тиму Белорусских или, на худой конец, Билли Айлиш?

А как вы думаете, работы кого из перечисленных авторов наши дети обязательно должны изучать? Голосуем! Если чиновники с экспертами забыли кого-то, пишите в комментариях.