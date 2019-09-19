2019-09-19T15:09:47+03:00
Общество

Нужны ли нам контрольные по Queen, Цою и Nirvana

Минкульт разработал новаторскую методичку, рекомендовав внести в программу легенд рока и кино [опрос "КП"]
Егор АРЕФЬЕВ
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Учителям предлагается обратить внимание на видных современных музыкантовУчителям предлагается обратить внимание на видных современных музыкантовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Российский Минкульт вместе с Минпросветом РФ разработал проект «Культурный норматив школьника» — это двухсотстраничный труд, представляющий собой методические рекомендации для школ, составили российские ученые, историки, искусствоведы, педагоги, киноведы.

Помимо всего прочего, учителям предлагается обратить внимание на видных современных музыкантов, режиссеров и других деятелей культуры, творчество которых до этого на уроках не проходили. К примеру, «Богемскую рапсодию» великого Фредди Меркьюри без оглядки на его ориентацию. Или нонконформистские хиты группы «Машина времени». Или Владимира Высоцкого с пламенным манифестом «Я не люблю». Интересно, как на это отреагируют современные дети, слушающие Фейса, Тиму Белорусских или, на худой конец, Билли Айлиш?

А как вы думаете, работы кого из перечисленных авторов наши дети обязательно должны изучать? Голосуем! Если чиновники с экспертами забыли кого-то, пишите в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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