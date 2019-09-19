Дешевые кредитные иномарки либо убитые развалюхи: откуда у обедневших россиян столько машин

Две трети семей в России (67%) располагают личным автомобилем, а в каждой пятой ячейке общества - две или более машины. Водят автомобиль в семье преимущественно мужчины (78% против 34% женщин, в некоторых семьях оба супруга - водители). Такие сведения сообщил ВЦИОМ по результатам свежего соцопроса.

Результаты исследования заставляют задуматься: а так ли уж бедны россияне, как об этом принято думать. Как-никак, на дорогах от авто не протолкнуться. Экономист Никита Исаев в разговоре с «КП» усомнился, что наличие машины показывает уровень благосостояния людей.

- Как говорится, автомобиль - не роскошь, а средство передвижения, - убеждает Исаев. - Откуда взялось столько машин? В лучшем случае люди понабрали кредитов на дешевые азиатские иномарки во времена лихого капитализма в 2000-е годы с нефтью по 140 долларов за баррель, либо приобрели отечественный автопром.

По словам Исаева, еще 10 лет назад автомобили распродавались как горячие пирожки. Народ представлял свое будущее безоблачным и безбедным. Но начиная с 2015-го года автомобильный рынок в России замер. Новые машины покупают не слишком активно. Но и старые не продают - во многих семьях машина кормит семью.

- В гараже стоит совершенно убитая развалюха, над которой чахнет человек, стараясь сэкономить на автомастерской, - описывает типичную картину в провинции Исаев. - Машина - это бездонная яма, куда вкладывается бесконечное количество средств на ремонт. Но в стране, где практически нет производства, экономика основана на купле-продаже. Люди, перевозя на машине различные товары, обеспечивают себе доход.

Зачем россиянам автомобиль...

22% не могут без авто, так как с ним связана работа

14% нужно возить детей в садик, школу, на секции

13% ездят на авто на работу

9% авто требуется для шопинга и личных дел

8% экономят с помощью машины время

… и почему они от него готовы отказаться:

47% хотят пересесть на общественный транспорт из-за дорогого бензина

16% готовы отказаться из-за трат на ремонт, страховку и налоги

15% имеют финансовые трудности и хотят экономить

14% пугают пробки

8% радеют за экологию

7% не устраивают плохие дороги

(По результатам опроса ВЦИОМ)